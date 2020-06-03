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«До торжества оставалось 2 дня». Люди, отменившие свадьбу в последний момент - о своем выборе

03.06.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подготовка к свадьбе — мероприятие очень нервное и затратное: пригласить гостей, договориться с ресторанами, усадьбами, прокатом машин, фотографами, операторами, парикмахерами, и, в конце концов, купить платье для невесты и костюм для жениха. А теперь представьте, что все это сделано впустую, потому что свадьба в последний момент отменятся. Так было у героев нашего видео. Они рассказали, почему передумали жениться, и к чему это решение привело.

 
 
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