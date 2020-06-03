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Не менее 11 человек погибли в ходе протестов в США

03.06.2020 10:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Не менее 11 человек погибли в ходе протестов в США

В ходе протестов в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, погибли не менее 11 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно данным агентства, это были жители из девяти городов — Миннеаполиса, Чикаго, Индианаполиса, Луисвилля, Окленда, Давенпорта, Сент-Луиса, Омахи и Детройта. Большинство из них – афроамериканцы.

Агентство также приводит информацию о погибших и обстоятельствах их гибели. Так, в Луисвилле в перестрелке был убит владелец местного барбекю-ресторана Дэвид МакАти. Как сообщается, он был застрелен после того, как полиция открыла ответный огонь во время разгона толпы. Как отмечает издание, подобным образом полицейские отреагировали на прозвучавшие ранее выстрелы. 

Жертвами перестрелок стали и другие люди. Так, в Дэвенпорте была застрелена 22-летняя Италия Келли, покидавшая территорию протестов, а вскоре было найдено тело еще одного человека, который также предположительно погиб в перестрелке. В Сент-Луисе отставного сотрудника полиции застрелили мародеры. 

Напомним, беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося в больнице после применения к нему полицией удушающего приема. Беспорядки быстро охватили практически все крупные города страны, в результате чего комендантский час был введен в 40 городах страны, в том числе в Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong

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В ходе протестов в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, погибли не менее 11 человек. Об этом сообщает Associated Press. Согласно данным агентства, это были...
 
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