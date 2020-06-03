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Валерий Исаев объяснил, почему белорусские футболисты не хотят перемен

03.06.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный белорусский агент Валерий Исаев объяснил, почему наши футболисты и другие спортсмены довольны текущим положением дел в стране, передает tribuna.


Фото из личного архива

– Вас удивляет, что большинство футболистов либо боятся говорить о политике, либо не хотят?

– Наш футбол, как и весь спорт страны, финансируется из одного источника. Мы не говорим плохо это или хорошо, но как есть. Футболисты, даже в небогатых командах, получают зарплаты намного более высокие, чем обычные жители. Их позиция объяснима. Зачем им перемены? Многие футболисты, как и многие государственные служащие, взяли кредиты на строительство жилья, купили автомобили и, естественно, не хотят потерять стабильные источники дохода.

Я никогда не был на государственной службе. Всю жизнь на грани фола с законодательством, как и большинство белорусских предпринимателей. Но скажите мне, откуда у людей средства на покупку такой дорогущей сегодня недвижимости?

Воспользовавшись несложной арифметикой, мы увидим, что в честную, получая зарплату и заплатив налоги, ни у кого нет шанса купить такое жилье. Однако при этом у всех есть справки о доходах. Кстати, еще один рычаг для воздействия на неугодных, – сказал Исаев.

Напомним, недавно широкий резонанс вызвали цитаты белорусских гребчих, одна из которых поддержала отсутствие карантинных мер со стороны власти, а вторая высказалась против пикетов.

 
 
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«Футболисты, даже в небогатых командах, получают зарплаты намного более высокие, чем обычные жители».
 
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