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В ЕС идут споры по поводу подготовки к открытию внутренних границ

03.06.2020 10:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В ЕС идут интенсивные дебаты по поводу подготовки к открытию внутренних границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС идут споры по поводу подготовки к открытию внутренних границ

Окончательно этот вопрос планируется решить на видеосовещании министров внутренних дел стран Евросоюза уже 5 июня.  С началом пандемии закрытие рубежей шло «хаотичным образом, без всякой координации». Однако затем в адрес Еврокомиссии поступила просьба: продумать дальнейшую логистику действий на границах. Ранее о готовности их открытия заявило руководство целого ряда стран.

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Новости мира. В ЕС идут интенсивные дебаты по поводу подготовки к открытию внутренних границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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