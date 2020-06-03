Осади назад! В избирательной комиссии места не для всех





Александр Паровой / "Фейсбук"





Оставшись без работы во время пандемии, минский предприниматель Александр Паровой решил не терять времени зря и податься в участковую избирательную комиссию, чтобы “изнутри приглядывать за происходящим” на выборах.





рассказывает Александр Еврорадио. “О возможности быть не просто наблюдателем, а принимать непосредственное участие в организации голосования (вести учёт избирателей, выдавать им бюллетени, а потом и подсчитывать голоса за кандидатов) я узнал, читая календарный план мероприятий, посвящённый выборам. Подумал, что если пойду, смогу делать всё возможное, чтобы на моём участке всё было по закону и без вольностей”, —Александр Еврорадио.





Заявления от желающих попасть в состав участковых комиссий принимаются не позднее чем за три дня до образования комиссий. То есть до 21 июня. Выдвигаться могут представители политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов, а также простые граждане.





29 мая предприниматель отправился в районный исполком. Там случился лёгкий “футбол” из кабинета в кабинет, а потом отказ — мол, участковые комиссии уже сформированы, мест нет.





“Сначала я зашёл непосредственно в избирательную комиссию, которая находится в 408 кабинете Фрунзенского райисполкома. Там мне ничего не ответили. Я спустился в приёмную и уточнил у секретаря, каким образом я могу заполнить заявление, где его взять. Она совсем ничего не знала и отправила меня в отдел идеологии. Там ответили, что этим вопросом тоже не занимаются. За это время секретарь кому-то отзвонилась и сообщила мне: “Вы опоздали, все комиссии уже сформированы”, — вспоминает собеседник.





Предприниматель возмутился и написал жалобу.





















Фальстарт

Чтобы разобраться в ситуации, обратилось в Центризберком.





“Не будем никого защищать, но, возможно, здесь произошло какое-то недопонимание, — говорят в ЦИК. — Работники исполкома не сориентировались в ситуации. Может быть, на месте, не было нужного специалиста. Сформированы территориальные комиссии, участковые ещё не формировались”.





В ЦИК пояснили, что в соответствии с календарным планом образование участков для голосования происходит не позднее чем за два месяца до выборов — до 7 июня. Эти участки ещё не образованы, не известны их номера и границы. Информация появится на сайтах администраций районов после 8 июня. С этого момента и до 21 июня идёт формирование участковых избирательных комиссий.





“Вот тогда пусть берёт заявление и несёт, — советуют предпринимателю. — И если тогда ему начнут закрывать все двери — будет предметный разговор”.

Давайте выполнять свой гражданский долг

написал в “Фейсбуке”. Постом поделились 700 раз! О своём опыте Александр ПаровойПостом поделились 700 раз!





По словам предпринимателя, не все белорусы вообще знают, что у них есть возможность попасть в состав участковых комиссий. Чтобы объединиться и оперативно обсуждать вопросы по вступлению в УИК, Александр создал канал в “Телеграме”.





“Друзья, кроме нас никто не сможет сделать выборы в нашей стране более прозрачными. Давайте брать на себя эти обязательства, выполнять свой гражданский долг и пробовать самостоятельно участвовать в этом процессе. Ведь если на каждом участке будет как минимум по одному человеку, который сам хочет ответственно контролировать данный процесс, возможностей для манипуляций в комиссиях станет гораздо меньше”, — призывает предприниматель.



