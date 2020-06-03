ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Осади назад! В избирательной комиссии места не для всех

03.06.2020 10:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как минчанин пытался попасть в избирательную комиссию, а ему сказали: “Мест нет"


Александр Паровой / "Фейсбук"

Оставшись без работы во время пандемии, минский предприниматель  Александр Паровой решил не терять времени зря и податься в участковую избирательную комиссию, чтобы “изнутри приглядывать за происходящим” на выборах. 

“О возможности быть не просто наблюдателем, а принимать непосредственное участие в организации голосования (вести учёт избирателей, выдавать им бюллетени, а потом и подсчитывать голоса за кандидатов) я узнал, читая календарный план мероприятий, посвящённый выборам. Подумал, что если пойду, смогу делать всё возможное, чтобы на моём участке всё было по закону и без вольностей”, — рассказывает Александр Еврорадио.  

Заявления от желающих попасть в состав участковых комиссий принимаются не позднее чем за три дня до образования комиссий. То есть до 21 июня. Выдвигаться могут представители политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов, а также простые граждане.

29 мая предприниматель отправился в районный исполком. Там случился лёгкий “футбол” из кабинета в кабинет, а потом отказ — мол, участковые комиссии уже сформированы, мест нет.

“Сначала я зашёл непосредственно в избирательную комиссию, которая находится в 408 кабинете Фрунзенского райисполкома. Там мне ничего не ответили. Я спустился в приёмную и уточнил у секретаря, каким образом я могу заполнить заявление, где его взять. Она совсем ничего не знала и отправила меня в отдел идеологии. Там ответили, что этим вопросом тоже не занимаются. За это время секретарь кому-то отзвонилась и сообщила мне: “Вы опоздали, все комиссии уже сформированы”, — вспоминает собеседник.

Предприниматель возмутился и написал жалобу.

 



Фальстарт

Чтобы разобраться в ситуации, обратилось в Центризберком. 

“Не будем никого защищать, но, возможно, здесь произошло какое-то недопонимание, — говорят в ЦИК. — Работники исполкома не сориентировались в ситуации. Может быть, на месте, не было нужного специалиста. Сформированы территориальные комиссии, участковые ещё не формировались”. 

В ЦИК пояснили, что в соответствии с календарным планом образование участков для голосования происходит не позднее чем за два месяца до выборов — до 7 июня. Эти участки ещё не образованы, не известны их номера и границы. Информация появится на сайтах администраций районов после 8 июня. С этого момента и до 21 июня идёт формирование участковых избирательных комиссий. 

“Вот тогда пусть берёт заявление и несёт, — советуют предпринимателю. — И если тогда ему начнут закрывать все двери — будет предметный разговор”.

Давайте выполнять свой гражданский долг

О своём опыте Александр Паровой написал в “Фейсбуке”. Постом поделились 700 раз! 

По словам предпринимателя, не все белорусы вообще знают, что у них есть возможность попасть в состав участковых комиссий. Чтобы объединиться и оперативно обсуждать вопросы по вступлению в УИК, Александр создал канал в “Телеграме”.

“Друзья, кроме нас никто не сможет сделать выборы в нашей стране более прозрачными. Давайте брать на себя эти обязательства, выполнять свой гражданский долг и пробовать самостоятельно участвовать в этом процессе. Ведь если на каждом участке будет как минимум по одному человеку, который сам хочет ответственно контролировать данный процесс, возможностей для манипуляций в комиссиях станет гораздо меньше”, — призывает предприниматель.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как минчанин пытался попасть в избирательную комиссию, а ему сказали: “Мест нет"
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы продукты, которые вызывают прыщи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика