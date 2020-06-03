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Белорусы в России смогут проголосовать
Источник материала: Партизан
В соответствии с Избирательным кодексом на территории России создали три избирательных участка.
Проголосовать на них смогут белорусы, находящиеся в соседней стране, сообщает посольство РБ в РФ.
Для голосования на президентских выборах, которые состоятся 9 августа, в России создали три избирательных участка. Все они находятся на территории белорусских посольств. Избиратели могут отдать свои голоса за кандидатов в президенты в посольстве в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.
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В соответствии с Избирательным кодексом на территории России создали три избирательных участка.
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