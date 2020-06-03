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Семь популярных в советское время блюд, которые и сейчас не навредят фигуре

03.06.2020 11:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кухню советской эпохи часто называют очень жирной и совершенно не диетической. Но всегда ли это верно? HEALTH.TUT.BY вместе с диетологом-нутрициологом Мартой Марудовой вспомнили семь популярных блюд из детства, которые подойдут тем, кто следит за фигурой.

Борщ на говядине

Советские супы — это идеальный продукт для человека, который хочет снижать вес или следит за своей фигурой, потому что это большой объем и низкая калорийность. Это касается и борща на говядине, и рассольника, и холодника, и горохового супа. Например, в борще на говядине всего 89 ккал на 100 г продукта. Однако если зажаривать все на большом количестве масла или шкварках, выбирать жирные сорта мяса, то супы теряют статус низкокалорийных.

Квашеная капуста

Сейчас модно заботиться о микробиоте (это совокупность микроорганизмов, которые живут в кишечнике и от которых зависит его функционирование, пищевое поведение человека, его иммунитет). Для того, чтобы микробиота была в норме, человеку нужны пробиотики, пребиотики, синбиотики. Квашеная капуста, как и кисломолочные продукты, — это идеальный пробиотик, который помогает росту полезных микроорганизмов и бактерий и улучшает таким образом микрофлору кишечника. А еще квашеная капуста хороша тем, что витамины в ней сохраняются достаточно долгое время: для советского человека это было особенно актуально.


Фото: pixabay.com

Заливной язык

Любые заливные блюда из нежирного мяса (язык, отварная говядина, курица) — это относительно небольшое количество калорий и подходящий продукт для тех, кто снижает вес: порция большая, а само желе не несет калорийной угрозы.

Хороший диетический вариант — это заливные десерты из фруктов, ягод, сухофруктов: сейчас они часто делаются на основе агар-агара, но по сути это новое прочтение старых рецептур.

Голубцы

Еще одно блюдо, которое не навредит фигуре, если не заливать его при подаче жирной сметаной или майонезом. В составе может быть нежирное мясо (например, куриный или говяжий фарш), капуста, лук, морковь и рис (тут все зависит от семейных рецептов). Голубцы хороши тем, что они тушатся, а это наряду с томлением и приготовлением на пару оптимальный вариант термической обработки продукта.


Фото: pixabay.com

Овощные салаты

Точно не грозит лишними калориями салат «Витаминный», ведь в нем только свежая капуста, морковь, лук, укроп и растительное масло в качестве заправки. Большое преимущество такого салата в том, что все продукты хорошо хранятся и есть в магазинах в любое время года.

Неплохой вариант — винегрет. Но для тех, кому принципиален калораж, его лучше немного адаптировать и вспомнить рецепт, которым пользовались в дореволюционное время: тогда в салат добавляли отварную говядину, яйца и соления. Уже позже в рецептуре появилось больше отварных овощей, в том числе крахмалистых с высоким гликемическим индексом (отварной картофель, свекла), которые хуже вписываются в понятие диетических.

Компот из сухофруктов

Пожалуй, компот из сухофруктов — это лучший напиток после воды, он заметно выигрывает по полезности у пакетированных соков, нектаров и газировок. Если хочется выпить чего-то вкусного, сладкого, то лучше компота ничего не придумаешь, плюс им безопасно поить ребенка. Главное — не переусердствовать с добавлением сахара, все-таки сухофрукты сами по себе сладкие.

Творожная масса с изюмом

Творог — это пробиотик и диетический продукт небольшой жирности. Самое распространенное блюдо из творога — запеканка, ее до сих пор готовят в детских садиках. Если в запеканку вместо огромного количества сахара добавлять в качестве подсластителя изюм и цукаты, то это будет идеальный и завтрак, и полдник, и вариант десерта. Часто в советское время на десерт готовили творожную массу с изюмом и сахаром. Современному человеку столько сахара не нужно, а вот нежирный творог, смешанный с изюмом, — отличный вариант сладкого перекуса.

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Кухню советской эпохи часто называют очень жирной и совершенно не диетической. HEALTH.TUT.BY вместе с диетологом-нутрициологом рассказывает о семи популярных советских...
 
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