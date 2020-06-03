Суды продолжаются: блогера Серого кота и лидера ОГП осудили за акцию солидарности с Тихановским





Блогер Дмитрий Козлов (Серый кот) и лидер ОГП Николай Козлов





На этот раз судили политика, лидера ОГП Николая Козлова и youtube-блогера Дмитрия Козлова (Серого кота). Обоих судили за акцию шестого мая у Немиги - когда неравнодушные граждане собрались вместе, чтобы выразить невольство тогда еще первому задержанию Тихановского.





Дело Дмитрия Козлова (Серого кота) рассматривал судья Иван Костян. Блогер на суд не приехал, его неявку признали неуважительной и начали суд без него. Свидетелем в административном деле по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) выступил заместитель начальник ГУВД Павел Кунчик. Он подтвердил, что видел, как собравшиеся на акции выражали недовольство арестом Сергея Тихановского. Дмитрий Козлов на той акции кричал лозунг "Свободу Сергею Тихановскому!".





После перерыва судья Костян вынес решение наказать блогера штрафом в размере 50 базовых величин (1350 рублей).





Лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова судила судья Юлия Густырь, как и Иван Костян, известная ведением политически мотивированных дел. Николая также судили за участие в минской акции шестого мая. Решение суда было такое же самое - 50 базовых величин штрафа.



