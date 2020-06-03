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4 правила, чтобы увеличить время работы смартфона без подзарядки

03.06.2020 11:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

4 правила, чтобы увеличить время работы смартфона без подзарядки
Всегда можно увеличить время работы телефона без подзарядки, вне зависимости от его модели. Об этом сообщает РИА Новости.

1. Удалите все приложения, которыми вы не пользуетесь. Время от времени они выходят в интернет для обновлений и отправляют различные отчёты. Удалив их, продолжительность работы вашего телефона без подзарядки увеличится до 10%.

2. Ограничьте работу нужных приложений в фоновом режиме. Здесь имеются в виду мессенждеры, социальные сети, карты и навигаторы, а также поисковые сервисы.

3. Выключайте дополнительные сервисы, такие как NFS, bluetooth и wi-fi. В помещении уменьшайте яркость экрана смартфона.

4. Используйте стандартный режим энергосбережения.


Фото: service-911.com

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Всегда можно увеличить время работы телефона без подзарядки, вне зависимости от его модели. Об этом сообщает РИА Новости. 1. Удалите все приложения, которыми вы не...
 
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