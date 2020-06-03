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4 правила, чтобы увеличить время работы смартфона без подзарядки
Источник материала: ОНТ
Всегда можно увеличить время работы телефона без подзарядки, вне зависимости от его модели. Об этом
1. Удалите все приложения, которыми вы не пользуетесь. Время от времени они выходят в интернет для обновлений и отправляют различные отчёты. Удалив их, продолжительность работы вашего телефона без подзарядки увеличится до 10%.
2. Ограничьте работу нужных приложений в фоновом режиме. Здесь имеются в виду мессенждеры, социальные сети, карты и навигаторы, а также поисковые сервисы.
3. Выключайте дополнительные сервисы, такие как NFS, bluetooth и wi-fi. В помещении уменьшайте яркость экрана смартфона.
4. Используйте стандартный режим энергосбережения.
Фото: service-911.com
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Всегда можно увеличить время работы телефона без подзарядки, вне зависимости от его модели. Об этом сообщает РИА Новости. 1. Удалите все приложения, которыми вы не...
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