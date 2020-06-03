ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выпил 200 граммов или все же 2 бутылки? Подробности задержания таксиста на улице Космонавтов

03.06.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сотрудники ГАИ рассказали, как 31 мая задерживали таксиста с 3,2 промилле алкоголя на столичной улице Космонавтов, пишет агентство «Минск-Новости».


Напомним, днем 31 мая в милицию позвонил мужчина и сообщил, что по улице Космонавтов едет Volkswagen Polo (такси), которым управляет нетрезвый водитель. Очевидец продолжал двигаться за автомобилем и сообщал о его местонахождении сотрудникам ГАИ. Инспекторы, которые несли службу в центре города, рассказали, как задерживали нарушителя.

— Расстояние до улицы Космонавтов было большое, поэтому включили маячки и поспешили к месту вызова. Подходящий по описанию автомобиль заметили, когда тот заезжал во двор. По громкоговорящему устройству я призвал нарушителя остановиться, но тот никак не реагировал. Настигли его во дворе, — рассказал инспектор ГАИ Московского района Владимир Юров. — Напарник находился на пассажирском сиденье, поэтому он первым побежал к машине, быстро открыл дверь и выхватил ключи из замка зажигания. Вскоре на помощь подоспел и я. Пассажирку, которая вместе с водителем находилась в изрядном подпитии, отправили домой. А вот мужчину повезли на медицинское освидетельствование.

По словам инспектора, по дороге нарушитель сказал, что шесть дней назад работать в такси. В этот день примерно за 2 часа до поездки выпил около двух бутылок водки. А уже врачу он сообщил, что употребил 200 граммов спиртного. Медицинское освидетельствование показало — 3,2 промилле алкоголя.

В ГАИ отметили, что на счету 32-летнего водителя числится свыше 30 нарушений ПДД. Мужчина привлекался к административной ответственности за превышение скорости, нарушение правил остановки и стоянки, езду без страховки и ДТП. В 2012 году он был лишен прав на 3 года за «пьяную» езду.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На счету 32-летнего водителя числится свыше 30 нарушений ПДД. В 2012 году он уже привлекался к ответственности за «пьяную» езду.
 
Новости дня
Новости разные
 
4 правила, чтобы увеличить время работы смартфона без подзарядки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика