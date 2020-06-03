Выпил 200 граммов или все же 2 бутылки? Подробности задержания таксиста на улице Космонавтов

Источник материала: Tut.by

Сотрудники ГАИ рассказали, как 31 мая задерживали таксиста с 3,2 промилле алкоголя на столичной улице Космонавтов, пишет агентство « Минск-Новости ».





Напомним, днем 31 мая в милицию позвонил мужчина и сообщил, что по улице Космонавтов едет Volkswagen Polo (такси), которым управляет нетрезвый водитель . Очевидец продолжал двигаться за автомобилем и сообщал о его местонахождении сотрудникам ГАИ. Инспекторы, которые несли службу в центре города, рассказали, как задерживали нарушителя.

— Расстояние до улицы Космонавтов было большое, поэтому включили маячки и поспешили к месту вызова. Подходящий по описанию автомобиль заметили, когда тот заезжал во двор. По громкоговорящему устройству я призвал нарушителя остановиться, но тот никак не реагировал. Настигли его во дворе, — рассказал инспектор ГАИ Московского района Владимир Юров. — Напарник находился на пассажирском сиденье, поэтому он первым побежал к машине, быстро открыл дверь и выхватил ключи из замка зажигания. Вскоре на помощь подоспел и я. Пассажирку, которая вместе с водителем находилась в изрядном подпитии, отправили домой. А вот мужчину повезли на медицинское освидетельствование.

По словам инспектора, по дороге нарушитель сказал, что шесть дней назад работать в такси. В этот день примерно за 2 часа до поездки выпил около двух бутылок водки. А уже врачу он сообщил, что употребил 200 граммов спиртного. Медицинское освидетельствование показало — 3,2 промилле алкоголя.

В ГАИ отметили, что на счету 32-летнего водителя числится свыше 30 нарушений ПДД. Мужчина привлекался к административной ответственности за превышение скорости, нарушение правил остановки и стоянки, езду без страховки и ДТП. В 2012 году он был лишен прав на 3 года за «пьяную» езду.