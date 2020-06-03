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Врач дала советы, как бороться с метеозависимостью

03.06.2020 11:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач дала советы, как бороться с метеозависимостью

Врач высшей категории Лариса Алексеева объяснила, что нужно делать метеочувствительным людям, чтобы пережить перепады погоды, пишет газета «Вечерняя Москва». 

По словам медика, сегодня есть только симптоматическое лечение метеозависимости. 

Также Лариса Алексеева порекомендовала не нагружать нервную систему. Врач отметила: особенность болей при метеочувствительности в том, что их крайне сложно отличить от боли при хронических заболеваниях. По словам медика, труднее всего перепады переносят пожилые люди. 

ФОТО: pixabay.com

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Врач высшей категории Лариса Алексеева объяснила, что нужно делать метеочувствительным людям, чтобы пережить перепады погоды, пишет газета «Вечерняя Москва». ...
 
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