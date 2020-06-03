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Поезд и внедорожник столкнулись в Испании: два человека погибли

03.06.2020 11:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поезд и внедорожник столкнулись в Испании: два человека погибли

Два человека погибли в результате необычного столкновения поезда и внедорожника в Испании. 

Автомобиль вылетел с моста и упал на железную дорогу. Как раз в этот момент проезжал поезд.  От удара часть состава сошла с путей. Остальные вагоны, в которых было свыше 100 пассажиров, не пострадали. Но жертв избежать не удалось. Погибли водитель внедорожника и машинист поезда.  

 

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Два человека погибли в результате необычного столкновения поезда и внедорожника в Испании.  Автомобиль вылетел с моста и упал на железную дорогу. Как раз в этот...
 
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