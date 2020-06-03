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Поезд и внедорожник столкнулись в Испании: два человека погибли
Источник материала: ОНТ
Два человека погибли в результате необычного столкновения поезда и внедорожника в Испании.
Автомобиль вылетел с моста и упал на железную дорогу. Как раз в этот момент проезжал поезд. От удара часть состава сошла с путей. Остальные вагоны, в которых было свыше 100 пассажиров, не пострадали. Но жертв избежать не удалось. Погибли водитель внедорожника и машинист поезда.
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Два человека погибли в результате необычного столкновения поезда и внедорожника в Испании. Автомобиль вылетел с моста и упал на железную дорогу. Как раз в этот...
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