Поезд и внедорожник столкнулись в Испании: два человека погибли

Источник материала: ОНТ

Два человека погибли в результате необычного столкновения поезда и внедорожника в Испании.

Автомобиль вылетел с моста и упал на железную дорогу. Как раз в этот момент проезжал поезд. От удара часть состава сошла с путей. Остальные вагоны, в которых было свыше 100 пассажиров, не пострадали. Но жертв избежать не удалось. Погибли водитель внедорожника и машинист поезда.

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