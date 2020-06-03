«Я тебя сейчас на коня посажу и будет драка»: в Столбцах пьяный водитель ударил инспектора ГАИ

Источник материала: Tut.by

В Столбцах пьяный водитель во время медосвидетельствования ударил сотрудника ГАИ, сообщили в пресс-службе МВД.

В ночь на 1 июня инспекторы остановили Mazda, за рулем которой находился 31-летний житель райцентра. Выяснилось, что иномарка принадлежит знакомой мужчины, а у него самого нет прав. Так как водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, его повезли на медосвидетельствование.

— В пути задержанный, осознавая свою вину, всячески уговаривал отпустить его. По результатам исследования, концентрация паров алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе составила свыше 1,2 промилле. При оформлении административных документов правонарушитель начал вести себя вызывающе и в итоге напал на милиционера, причинив тому телесные повреждения, — рассказали в Столбцовском РОВД.

Мужчину задержали и водворили в ИВС. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Кроме того, на водителя инспекторы составили административные протоколы за езду пьяным и без прав.