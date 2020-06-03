ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Не пропустил пешехода – штраф до 150 рублей. Какие ещё наказания предусмотрены за нарушение ПДД?

03.06.2020 13:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Цель усердной работы Госавтоинспекции – это призыв к сознательности всех участников дорожного движения. А чтобы соблюдение ПДД водители воспринимали не как собственный выбор, а обязанность, в программе «Большой город» приводим примеры штрафов за нарушения.

Не пропустил пешехода – штраф до 150 рублей. Какие ещё наказания предусмотрены за нарушение ПДД?

Так, за невключённый свет фар придётся отдать 54 рубля, за неправильную перевозку – свыше ста. А если не пропустили пешехода – штраф может дойти до 150 рублей.

Суммы значительнее – за повторные нарушения. И хорошо, когда водительская небрежность ударит лишь по карману, а если по здоровью?

Люди в материале: Екатерина Забенько

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цель усердной работы Госавтоинспекции – это призыв к сознательности всех участников дорожного движения. А чтобы соблюдение ПДД водители воспринимали не как...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Чтобы, не дай Бог, дети не попали в ДТП». ГАИ беседует с родителями школьников онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика