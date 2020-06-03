|
Не пропустил пешехода – штраф до 150 рублей. Какие ещё наказания предусмотрены за нарушение ПДД?
Источник материала: СТВ
Цель усердной работы Госавтоинспекции – это призыв к сознательности всех участников дорожного движения. А чтобы соблюдение ПДД водители воспринимали не как собственный выбор, а обязанность, в программе
Так, за невключённый свет фар придётся отдать 54 рубля, за неправильную перевозку – свыше ста. А если не пропустили пешехода – штраф может дойти до 150 рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цель усердной работы Госавтоинспекции – это призыв к сознательности всех участников дорожного движения. А чтобы соблюдение ПДД водители воспринимали не как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)