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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почти тонну браги обнаружили в заброшенном доме в Ивьевском районе Почти тонна браги для личных нужд. Именно такую версию высказала 42-летняя жительница Ивьевского района, когда ее обнаружили в заброшенном доме. Милиционеры...

Почти тонна браги для личных нужд. Именно такую версию высказала 42-летняя жительница Ивьевского района, когда ее обнаружили в заброшенном доме. Милиционеры проводили рейд по деревням региона. Правоохранители отрабатывали заброшенные подворья в поисках подпольного самогоноварения. В одном из таких строений ревизоры и нашли местную жительницу, а также 984 литра самогонной браги. Аппарат на месте не обнаружен. Действительно ли дама любит напитки покрепче или оказалась лишь случайной свидетельницей - выяснят правоохранители. Суррогат уничтожили.