Источник материала: Новости Волковыска

Международный аэропорт Киев имени Сикорского (обиходно называемый «Жуляны») сообщил, что готов открыть авиарейсы в Беларусь и другие страны.

Накануне министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что с 15 июня возобновляется международное и внутреннее авиасообщение.

По словам министра: «Мы открываем направления при двух условиях. Первое, если страны открываются в отношении нас. Второе – эпидемиологическая ситуация».

При этом министр отметил, что речь идет о наиболее популярных туристических направлениях. В частности, о Турции, Греции, Кипре, Грузии.

«Более точные данные в течение недели озвучим», – пообещал Криклий.

По его словам, пока точно не будет возобновляться авиасообщения с Италией и Испанией, исходя из эпидситуации, которая там наблюдается.

Тем не менее, аэропорт Киев выдал пресс-релиз, согласно которому откроются рейсы вовсе не в перечисленные министром страны.

О своей готовности возобновить международные рейсы с 16 июня из аэропорта «Киев» сообщили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir.

Направления по которым возобновится авиасообщение уже 16 июня, такие:

Belavia : Минск;

: Минск; LOT : Варшава;

: Варшава; WizzAir: Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданьск (Польша).

На онлайн-табло аэропорта указано, что рейсы «Белавиа» в Минск состоятся 16 июня по расписанию: В2-848 – с вылетом в 05:45, В2-840 – с вылетом в 15:15.

А вот рейс В2-830 с вылетом в 19:05 отменен.