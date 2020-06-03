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Более 64 тысяч абитуриентов зарегистрировались на ЦТ

03.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Для участия в ЦТ 2020 года зарегистрированы 64 314 абитуриентов (76 888 - в 2019 году). По результатам регистрации наиболее популярные предметы - русский язык (52 660 зарегистрированных), математика (34 805) и английский язык (23 549).

Регистрация участников ЦТ проходила с 2 мая по 1 июня на базе 41 учреждения высшего и среднего специального образования, из которых 13 находятся в Минске. Она проводилась с использованием автоматизированной информационной системы "Общереспубликанский банк данных участников централизованного тестирования" по принципу одного окна.
Во время регистрации абитуриентов проинформировали о правилах прохождения ЦТ и порядке предоставления его результатов. В связи с эпидобстановкой в этом году изменился порядок регистрации. В частности, абитуриент должен был заполнить в электронном виде заявление и отослать его с личного электронного адреса на адрес электронной почты выбранного пункта регистрации. Получив на свой личный электронный адрес лицевой счет, абитуриент должен был внести плату за прием и оформление документов для участия в ЦТ через систему "Расчет" (ЕРИП) (за исключением льготной категории граждан).
Была также организована предварительная запись для определения даты и времени посещения пункта регистрации абитуриентом. Всю необходимую информацию абитуриент получал по электронной почте либо мог ознакомиться с ней на сайте пункта регистрации.
Регистрация абитуриентов проводилась в соответствии с измененным графиком, согласно которому ЦТ в основные дни будет проходить с 25 июня по 16 июля. ЦТ по русскому языку и математике будет проходить по 2 дня по каждому учебному предмету. Таким образом, после завершения регистрации в пропуске абитуриента указывается предмет, день проведения экзамена и адрес пункта проведения ЦТ. Абитуриенты, которые получили пропуска до изменения сроков проведения ЦТ, должны воспользоваться переводной таблицей. "Например, абитуриенты, у которых в пропуске дата проведения ЦТ по русскому языку - 15 июня, должны прийти на него 26 июня. Если в пропуске указана дата проведения ЦТ по русскому языку 27 июня, то абитуриент обязан быть на экзамене 27 июня", - пояснили в РИКЗ.

 
Теги: Минск
 
 
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Для участия в ЦТ 2020 года зарегистрированы 64 314 абитуриентов (76 888 - в 2019 году). По результатам регистрации наиболее популярные предметы - русский...
 
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