Более 64 тысяч абитуриентов зарегистрировались на ЦТ

Источник материала: Ивьевский край

Для участия в ЦТ 2020 года зарегистрированы 64 314 абитуриентов (76 888 - в 2019 году). По результатам регистрации наиболее популярные предметы - русский язык (52 660 зарегистрированных), математика (34 805) и английский язык (23 549).

Регистрация участников ЦТ проходила с 2 мая по 1 июня на базе 41 учреждения высшего и среднего специального образования, из которых 13 находятся в Минске. Она проводилась с использованием автоматизированной информационной системы "Общереспубликанский банк данных участников централизованного тестирования" по принципу одного окна.

Во время регистрации абитуриентов проинформировали о правилах прохождения ЦТ и порядке предоставления его результатов. В связи с эпидобстановкой в этом году изменился порядок регистрации. В частности, абитуриент должен был заполнить в электронном виде заявление и отослать его с личного электронного адреса на адрес электронной почты выбранного пункта регистрации. Получив на свой личный электронный адрес лицевой счет, абитуриент должен был внести плату за прием и оформление документов для участия в ЦТ через систему "Расчет" (ЕРИП) (за исключением льготной категории граждан).

Была также организована предварительная запись для определения даты и времени посещения пункта регистрации абитуриентом. Всю необходимую информацию абитуриент получал по электронной почте либо мог ознакомиться с ней на сайте пункта регистрации.

Регистрация абитуриентов проводилась в соответствии с измененным графиком, согласно которому ЦТ в основные дни будет проходить с 25 июня по 16 июля. ЦТ по русскому языку и математике будет проходить по 2 дня по каждому учебному предмету. Таким образом, после завершения регистрации в пропуске абитуриента указывается предмет, день проведения экзамена и адрес пункта проведения ЦТ. Абитуриенты, которые получили пропуска до изменения сроков проведения ЦТ, должны воспользоваться переводной таблицей. "Например, абитуриенты, у которых в пропуске дата проведения ЦТ по русскому языку - 15 июня, должны прийти на него 26 июня. Если в пропуске указана дата проведения ЦТ по русскому языку 27 июня, то абитуриент обязан быть на экзамене 27 июня", - пояснили в РИКЗ.