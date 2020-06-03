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На футболистах «Барселоны» сэкономили раз, а второй раз спортсмены отказались от повторного снижения зарплаты

03.06.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

23 мая президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу вновь попросил игроков отказаться от части зарплаты, чтобы помочь клубу в условиях непростой финансовой ситуации.

В течение трех последних месяцев все футболисты каталонской команды не получили более 17 процентов положенных им по условиям контрактов денег. Это позволило «Барселоне» сэкономить за данный период более 40 миллионов евро.



По данным Catalunya Ràdio, второе предложение носило менее серьезный характер – клуб хотел сэкономить в общей сложности около 10 миллионов евро.

Однако футболисты отказались от этих условий.
 
 
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23 мая президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу вновь попросил игроков отказаться от части зарплаты, чтобы помочь клубу в условиях непростой финансовой ситуации.
 
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