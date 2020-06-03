Японская порнозвезда обещала ответить на любые вопросы фанатов - ее спросили про алгебру и химию

Источник материала: Tut.by

22-летняя порноактриса из Японии опубликовала в своем профиле пост с фотографий и подписей к ней, где обещает «ответить на любые вопросы». Многие восприняли это предложение слишком буквально, и молодой девушке пришлось оправдываться. Об этом сообщает Media Leaks .



На фото Эйми Фукуда, 22-летняя японская порноактриса

В публикации от 30 мая девушка написала фразу, которую можно перевести двояко. Первый вариант: «Я расскажу вам все, о чем вы хотите знать». Второй: «Я научу тебя всему, что ты хочешь знать». Пост собрал более 33 тысяч лайков и более семи тысяч реплаев. Впрочем, многие восприняли предложение слишком буквально и завалили девушку вопросами, на которые ответит не каждый учитель.

Например, один из пользователей попросил Эйми решить целый ряд сложных математических уравнений. Интересно, что к проблеме не остались равнодушны другие юзеры — они помогли справиться с задачей:

Другие жаловались на затруднения с химией. Кто-то написал: «У меня проблемы с органическими соединениями по химии, можешь рассказать мне о них?». Не забыли спросить и о чуть более бытовых ситуациях. «У моей собаки появилась привычка кусать меня. Пожалуйста, скажи мне, как я могу решить эту проблему», — написал юзер.

Не обошлось без чуть более острых политических и финансовых запросов. Первый такой: «Пожалуйста, расскажите нам о будущих вызовах в ближневосточном мирном вопросе и о том, как с ними справиться». А вот второй: «Какое финансовое учреждение, по вашему мнению, стоит выбрать для получения жилищного кредита?».

Через несколько дней Эйми снова вышла на связь и заявила, что она — не поисковик.. Так что, если понадобится решить задачу или бытовую проблему, люди будут знать, что к девушке за помощью лучше не обращаться.