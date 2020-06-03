Названо самое чистое место на Земле

Источник материала: Ежедневник

Согласно исследованиям международной группы ученых, в воздухе над Южным океаном не были замечены какие-либо следы загрязнения. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для исследования ученые взяли аэрозольные образцы из воздуха над Южным океаном. Специалисты отметили, что окружающая Антарктиду территория, вероятно, является одной из самых чистых на Земле. Было заключено, что изоляционное географическое расположение Южного океана объясняет отсутствие следов антропогенного влияния на биосферу.

«Антарктида, по-видимому, защищена от поступления микроорганизмов и природных отложений с других континентов», — подытожил один из участников исследования Томас Хилл (Thomas Hill). Хилл сказал, что Южный океан является одним из немногих мест на планете, которое подверглось минимальному воздействию негативного влияния человека.

По словам ученых, в Антарктиде нет смертельных вирусов, пишет lenta.ru .