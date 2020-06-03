12 секретов, которые производители продуктов питания не расскажут даже своей маме

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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А вы знали, что больше половины продуктов на прилавках магазинов содержат недостоверную информацию о составе и пищевой ценности? Производители применяют мелкий шрифт, который без лупы не разберешь, пишут размытые формулировки состава и придумывают еще 1000 и 1 трюк, чтобы вы выбрали их товар. Но у нас есть и хорошая новость — после прочтения нашей статьи вас будет очень трудно обмануть даже самому хитрому дельцу.

Предлагаем критически относиться к банкам и коробкам, которые стоят на полках магазинов, и хорошенько думать перед покупкой. В конце концов от этого зависит наше здоровье.

1. За нестандартной расцветкой или формой яиц могут скрываться болезни и плохое питание птицы

Выцветшая скорлупа говорит о том, что птица старая. Продольные борозды и морщины означают, что несушка болела бронхитом, а шершавые крапинки свидетельствуют о плохом питании. Мясо и яйца курицы свободного выгула стоят дороже, но эта надпись вовсе не значит , что птица свободно бегала по траве. Под термином «свободный выгул» производители подразумевают кур в курятниках. Они не заперты в тесных клетках, но и на свежем воздухе не гуляют.

2. Листья салата обрабатывают специальным веществом, чтобы вы захотели их купить

Листья салата из магазина хрустят сильнее, чем сорванные с грядки. А все потому, что производители обрабатывают их пропиленгликолем . Эта бесцветная жидкость — продукт нефтехимической переработки. Пропиленгликоль удерживает влагу на поверхности листа, не дает ему сгнить и придает хрусткость.

3. Большие пачки кофе не предназначены для домашнего использования, хоть и могут стоить дешевле

Кофе лучше покупать в маленькой пачке, потому что большие упаковки предназначены для ресторанов и кафе. Секрет в том, что кофейные зерна быстро теряют аромат. Через две недели кофе по сути превращается в коричневую жижу.

4. Печенье без яиц и сахара гораздо вреднее натурального куска торта

Веганские десерты без яиц, сахара и масла претендуют на звание здоровой пищи. Увы, это не так. Для того, чтобы приготовить печенье или кекс без яиц, производители добавляют в тесто химические заменители: крахмал, камедь, пектины и синтетические загустители. Иначе десерт просто развалится.

5. Раньше кокосовое масло использовали в качестве топлива, а теперь считают суперфудом

Все дело в грамотной рекламе: считается, что кокосовое масло снижает уровень холестерина. Но это не так — до сих пор нет ни одного толкового исследования, подтверждающего эту маркетинговую байку. Возможно, секрет в том, что продавать кокосовое масло выгодно — затрат на производство почти никаких, а стоит оно даже дороже сливочного.

6. Чипсы вызывают привыкание из-за определенного сочетания вкусов

Современную вкусовую формулу чипсов придумал математик и назвал ее «точкой блаженства». Это значит, что в чипсы добавляют столько сахара, соли, жира и специй, что в них не остается вкуса. Такой гремучий коктейль действует на зоны удовольствия в мозгу и вызывает привыкание. Производители поработали над хрустом — все магазинные чипсы хрустят с определенной громкостью. Ученые выяснили, какой звук нравится покупателям, и теперь обжаривают чипсы до правильной кондиции.

7. Продукты с пометкой «без глютена» подходят только небольшой группе людей, а остальным вредят

Продукты без глютена не сделают вас стройнее и здоровее. Людей, которым действительно не нужен глютен, мало. Их организм выдает бурную реакцию на необработанную пшеницу: хлеб, печенье или макароны. А всем остальным глютен необходим — он улучшает работу мозга.

8. Молочная промышленность продвигает обезжиренное молоко, потому что это выгодно им, а вовсе не ради вашего здоровья

Трюк в том, что на производстве обезжиренного молока можно отлично заработать: вам продают само молоко, а молочный жир идет на мороженое и другие продукты. Так из одной жидкости получается широкий ассортимент. К тому же в результате обработки молочный белок в обезжиренных продуктах становится аллергеном и почти не переваривается.

9. Все фруктовые соки из магазина содержат столько же сахара, сколько и вредная газировка

Однако некоторые напитки все равно полезны, несмотря на сахар. Например, черничный и гранатовый соки от добавления глюкозы только выигрывают. Правда, врачи предупреждают , что пить покупной сок нужно не чаще раза в неделю.

10. В тертый пармезан добавляют древесную или хлопковую целлюлозу

Это нужно для того, чтобы сыр не слипался. Диетологи говорят , что ничего страшного в такой добавке нет: наш организм просто не переваривает волокна этого типа.

11. Производители добавляют в еду искусственную клетчатку, у которой есть неприятная «побочка»

Fiber (англ.) — пищевые волокна.

Пищевые волокна полезны для пищеварения, но только если имеют природное происхождение. Употребление искусственной клетчатки чревато вздутием живота. Если на упаковке есть ингредиенты инулин / мальтодекстрин / полидекстроза, то производитель решил сэкономить и накормить вас синтетическими пищевыми волокнами.

12. Гидрогенизированное масло вреднее самого жирного сала

Гидрогенизированное растительное масло — настоящий оборотень среди растительных масел. Попадая в ваш организм, оно ведет себя не так, как полагается растительному жиру, а начинает забивать сосуды (как сало или бекон). Производители любят его за низкую цену и добавляют в крекеры, кукурузные хлопья и полуфабрикаты.

Бонус: чек-лист бессмысленных фраз, которые производители используют, чтобы вы купили их товар

Легкий. По мнению покупателя, продукт с такой пометкой содержит меньше калорий, однако, как правило, его просто разбавляют водой и вводят загустители. Зато стоят такие разбавленные продукты дороже.

По мнению покупателя, продукт с такой пометкой содержит меньше калорий, однако, как правило, его просто разбавляют водой и вводят загустители. Зато стоят такие разбавленные продукты дороже. Мультизерновой . Просто хлеб, печенье, хлебцы сделали не только из пшеницы, а добавили ячмень или полбу, что никак не делает продукт волшебно полезным.

. Просто хлеб, печенье, хлебцы сделали не только из пшеницы, а добавили ячмень или полбу, что никак не делает продукт волшебно полезным. Органический. Ни в одном официальном документе нет такого термина, фактически производитель может ставить такую отметку, когда ему захочется.

Ни в одном официальном документе нет такого термина, фактически производитель может ставить такую отметку, когда ему захочется. Низкокалорийный . Продукты с пониженной калорийностью должны быть в три раза менее питательны, чем товары с обычной калорийностью этого же производителя. Обычно разница невелика, и производитель просто клеит другую этикетку на почти идентичный продукт.

. Продукты с пониженной калорийностью должны быть в три раза менее питательны, чем товары с обычной калорийностью этого же производителя. Обычно разница невелика, и производитель просто клеит другую этикетку на почти идентичный продукт. Обогащен витаминами . В молоко часто добавляют витамин D, однако это не делает его более полезным и использовать такое молоко для профилактики дефицита витаминов нельзя.

. В молоко часто добавляют витамин D, однако это не делает его более полезным и использовать такое молоко для профилактики дефицита витаминов нельзя. Без трансжиров. Эта фраза означает, что в одной порции продукта содержится меньше 0,5 г вредного жира. Но трюк в том, что товар все равно может содержать жиры.

А как вы делаете покупки: внимательно читаете этикетки или бросаете в корзину все, что понравится? Источник: www.adme.ru