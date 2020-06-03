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США разработали для Индии лучшую версию истребителя F-16

03.06.2020 18:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авиагигант Lockheed Martin из США предлагает Индии приобрести последнюю версию истребителя F-16C/D, переименованную специально для индийского заказа в F-21. Версия может стать наиболее совершенным вариантом легендарного самолета, обладая всеми преимуществами другой самой современной версии F-16 Block 70/72 (или F-16V), плюс некоторые дополнительные усовершенствования специально для Индии. Об этом пишет defence24.pl.


F-16, иллюстративное фото. Источник: airwar.ru

Среди наиболее важных особенностей F-21 производитель перечисляет исключительную долговечность планера, рассчитанного на 12 тысяч часов полета, продвинутый радар APG-83 с АФАР и усовершенствованной оптоэлектронной системой IRST — как на последних версиях F/A-18 Super Hornet.

Более долговечные планеры на последних версиях F-16 связаны, кстати, с увеличением срока службы этого истребителя из-за задержек с поставками F-35.

По сравнению с другой наиболее современной версией самолета, F-16V, который поставляется Тайваню, F-21 выглядит лучше — хотя варианты во многом похожи. Однако индийская модель позволяет брать на 40% больше ракет «воздух-воздух» благодаря другой системе подвески. В результате при прочих равных условиях самолеты Индии будут иметь большую огневую мощь, чем аналоги из иных стран.

Другой особенностью является возможность быстрой дозаправки в воздухе — что актуально в условиях более чем скромного количества самолетов-заправщиков в индийских ВВС (всего 6 штук на базе Ил-76).

Если Дели и Вашингтон договорятся о поставках, авиация Индии получит отличный истребитель, способный бороться почти с любыми потенциальными противниками на равных.

 
 
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«Индийский» вариант может считаться одним из лучших самолетов четвертого поколения.
 
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