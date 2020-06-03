Минское «Динамо» все-таки остается в КХЛ. Но с очень скромным бюджетом

Главная проблема заключалась в том, что контракт с обеспечивающим большую часть бюджета «Беларуськалием» завершился в конце декабря, а новый договор подписан не был. Из-за этого у минчан накопились долги по зарплате, а руководство не могло вести переговоры о контрактах ни с ключевыми игроками команды, ни с потенциальными новичками. Время уходило, соперники укреплялись, и в это время начались разговоры о выходе «Динамо» из КХЛ.





Если бы «Беларуськалий» отказался от продолжения сотрудничества, то минчанам действительно пришлось бы покидать лигу. Доходы от коммерческой деятельности (продажи билетов, атрибутики и т.д.) покрывают лишь четверть расходов, и это далеко от минимальных требований КХЛ по бюджету.





Но, по нашей информации, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Клуб все-таки продолжит выступать в лиге.





Как будет финансироваться команда?

Основным спонсором вновь будет «Беларуськалий». Сейчас ведутся переговоры о размере поддержки, но рабочие варианты вряд ли добавляют руководству минчан оптимизма. Если не будут приняты решения в сторону увеличения суммы, то с учетом необходимости рассчитаться с долгами, «зубрам» будет невероятно сложно дотянуться даже до нижней границы разрешенного бюджета зарплат в КХЛ (4,25 млн долларов). Яснее перспективы клуба должны стать к середине июня.









Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





Конечно, улучшить положение помог бы рост доходов от коммерческой деятельности, но в условиях финансового кризиса и пандемии хорошим результатом стало бы просто их сохранение на уровне прошлого сезона.





Это значит, что «Динамо» снова будет сражаться за предпоследнее место в КХЛ?

Если бюджет не увеличится, то все будет зависеть от работы селекционеров и тренерского штаба. В условиях ограниченного финансирования деятельность на трансферном рынке должна быть ювелирно точной.





История КХЛ показывает, что даже за не самые большие деньги можно найти легионеров очень высокого уровня. В прошлые годы примеры этого демонстрировали рижские динамовцы, загребский «Медвешчак», дальневосточные клубы, да и само минское «Динамо». Тот же Ник Бэйлен в 2014-м пришел в клуб на довольно скромный контракт. Сложность заключается в том, что один такой бриллиант найти мало: все новички «зубров» должны быть идеальны по соотношению «цена-качество».





Существенного прогресса будут ждать и от молодежи. Игорь Мартынов, Владислав Еременко, Дмитрий Дерябин, Иван Дроздов и еще ряд хоккеистов получили в прошлом году много игрового времени, тренеры работали с ними персонально на тренировках, поэтому в сезоне-2020/2021 их больше не будут воспринимать как молодых и перспективных — ребятам придется показывать результат.









Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





Наконец, тренерский штаб Крэйга Вудкрофта просто обязан показать, почему руководство доверяет ему даже после катастрофического прошлого сезона.





Что у команды с составом?

На данный момент состав «зубров» насчитывает почти два десятка хоккеистов:





вратари: Дэнни Тэйлор, Александр Осипков, Никита Толопило;





защитники: Джо Морроу, Дмитрий Дерябин, Владислав Еременко, Павел Денисов;





нападающие: Артем Аносов, Шейн Принс, Франсис Паре, Игорь Мартынов, Илья Казьянин, Александр Когалев, Николай Сытый, Андрей Павленко, Вячеслав Грецкий.









Стоит ждать и подписания новых контрактов с парой опытных белорусов. Также у команды закреплены права на Ивана Дроздова, Дмитрия Знахаренко и Райана Спунера. Первые двое почти наверняка останутся в «Динамо». Со Спунером переговоры также ведутся. Если он захочет перейти в другой клуб КХЛ, то этой команде придется выкупать у «зубров» права. Впрочем, он вполне может всплыть в Швейцарии или Швеции, где лидеры уже готовы делать схожие с аутсайдерами КХЛ предложения.









Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





Очевидно, что усиление минчанам необходимо во всех линиях. Для таких команд, как «Динамо», критично важным является наличие надежного первого номера. На данный момент в ростере клуба такого человека нет. Если не удастся договориться с Граньяни, то возникнет необходимость поиска атакующего защитника. В атаке не все столь трагично, но и на уровень плей-офф пока не тянет. Команде нужно укрепляться, причем делать это с оглядкой на скромные финансовые возможности.





К слову, среди возможных усилений «Динамо» можно рассматривать и лучших белорусских проспектов в Северной Америке. Тот же Алексей Протас по регламенту пока не сможет играть в АХЛ. Стоит ли проводить еще один сезон в юниорской лиге? Агент хоккеиста Святослав Киселев пока взвешивает плюсы и минусы. И он не исключает, что Протас вместе с другими молодыми белорусами из Северной Америки переберутся в итоге на сезон в Минск





Можно долго спорить, пойдет ли это игрокам на пользу, но этот момент нельзя не учитывать, оценивая перспективы «Динамо» на трансферном рынке.





Какие задачи будут ставиться перед клубом?

Очевидно, что задачу по выходу в плей-офф никто снимать не будет. Тем более, нет ничего экстраординарного в намерении оказаться среди восьми лучших команд в конференции из 12 клубов. Правда, после провального прошлого сезона даже сам факт борьбы за место в восьмерке до самого конца чемпионата будет восприниматься как прогресс.









Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





Другая цель — подготовка кадров для сборной перед домашним чемпионатом мира.





Как видим, ничего нового, но на этот раз выполнение задач будет жизненно важным, ведь очередной провал в сезоне КХЛ и неудача на ЧМ могут очень больно ударить по перспективам всего проекта «Динамо-Минск».