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Всемирный день велосипеда: звезды национальной сборной Беларуси приняли участие в дружеском заезде
Источник материала: ОНТ
Третий год подряд 3 июня планета отмечает Всемирный день велосипеда. В стороне от праздника здорового образа жизни не осталась и белорусская столица.
Организация Объединенных Наций утвердила этот день в 2018 году. Традиционный велопробег прошел на базе Белорусского государственного университета физической культуры. В дружеском заезде приняли участие все звезды национальной сборной Беларуси, возглавлял который олимпийский чемпион 1976 года в Монреале Владимир Каминский.
В скором времени сезон в велоспорте будет возобновлен. Национальная команда проводит сейчас сбор в Минске. Первые республиканские старты намечены на август.
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Третий год подряд 3 июня планета отмечает Всемирный день велосипеда. В стороне от праздника здорового образа жизни не осталась и белорусская столица. Организация...
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