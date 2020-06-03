ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Всемирный день велосипеда: звезды национальной сборной Беларуси приняли участие в дружеском заезде

03.06.2020 18:30 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Всемирный день велосипеда: звезды национальной сборной Беларуси приняли участие в дружеском заезде

Третий год подряд 3 июня планета отмечает Всемирный день велосипеда. В стороне от праздника здорового образа жизни не осталась и белорусская столица.

Организация Объединенных Наций утвердила этот день в 2018 году. Традиционный велопробег прошел на базе Белорусского государственного университета физической культуры. В дружеском заезде приняли участие все звезды национальной сборной Беларуси, возглавлял который олимпийский чемпион 1976 года в Монреале Владимир Каминский.

В скором времени сезон в велоспорте будет возобновлен. Национальная команда проводит сейчас сбор в Минске. Первые республиканские старты намечены на август.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Третий год подряд 3 июня планета отмечает Всемирный день велосипеда. В стороне от праздника здорового образа жизни не осталась и белорусская столица. Организация...
 
Новости дня
Новости разные
 
ПАДКАСТ ДНЯ: як дзяржапарат скарае сеціва аповедамі пра стабільнасць
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика