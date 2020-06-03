Принц Уильям обеспокоен положением своего брата Гарри в Лос-Анджелесе

Источник материала: ОНТ

Герцог Кембриджский обеспокоен «благосостоянием и безопасностью» своего брата герцога Сассекского, сообщает Observer со ссылкой на Us Weekly.

По данным источника, принц Уильям посоветовал Гарри вернуться в Лондон или переехать в другое место. Инсайдер также сообщил, что у принца Гарри были нереальные ожидания от жизни в Лос-Анджелесе, он был в розовых очках по этому поводу.

Гарри и его супруга Меган Маркл планировали уехать из Лос-Анджелеса, но пока остаются в городе. Переезд в еще один город будет в это время слишком сложен, вероятно, герцоги подыщут местечко рядом с Лос-Анджелесом, где нет папарацци и можно жить спокойно.

Принцу Гарри оказалось очень сложно приспособиться к своей новой жизни в США, он рассказал об этом своему брату Уильяму. По словам Гарри, им с Меган сложно обеспечить свою безопасность и конфиденциальность. В итоге Уильям посоветовал ему вернуться в Великобританию.

Сообщается также, что Уильям очень переживает за Гарри и созванивается с ним почти каждый день.

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