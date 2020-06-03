Утвержден протокол реабилитации переболевших COVID-19

Источник материала: ОНТ

Чтобы от болезни не осталось и следа. В Минздраве утвердили протокол реабилитации людей, переболевших новым вирусом.

Документ касается всех этапов, начиная ещё с реанимационного отделения, когда человек болеет. Затем восстановление продолжится в специальных центрах. На сегодня для этих целей перепрофилировано 1 440 коек. Они размещены в стационарах реабилитационных центрах и в санаториях. Там пациентов ждет полный комплекс восстановительных процедур.

Ирина Киреева, начальник управления медицинской экспертизы Минздрава: «Пациентами занимается мультидисциплинарная бригада. В первый же день его осматривают все врачи специалисты, составляют ему план медицинской реабилитации и маршрутизацию по выполнению всех назначений. Пациент проходит ряд физиотерапевтических процедур.100% пациентов проходят лечебную физкультуру. Пациенты получают диетотерапию, массаж, психотерапевтическую помощь, помощь психолога, если это необходимо».

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