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Утвержден протокол реабилитации переболевших COVID-19
Источник материала: ОНТ
Чтобы от болезни не осталось и следа. В Минздраве утвердили протокол реабилитации людей, переболевших новым вирусом.
Документ касается всех этапов, начиная ещё с реанимационного отделения, когда человек болеет. Затем восстановление продолжится в специальных центрах. На сегодня для этих целей перепрофилировано 1 440 коек. Они размещены в стационарах реабилитационных центрах и в санаториях. Там пациентов ждет полный комплекс восстановительных процедур.
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Чтобы от болезни не осталось и следа. В Минздраве утвердили протокол реабилитации людей, переболевших новым вирусом. Документ касается всех этапов, начиная ещё с...
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