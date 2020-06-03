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МАРТ: устанавливать минимальную сумму заказа в интернет-магазине неправомерно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нижний предел вне закона. Министерство антимонопольного регулирования и торговли отреагировало на появление минимальных сумм заказа у некоторых интернет-продавцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ведомстве отметили, что установление такого минимума нарушает право покупателя на свободный выбор, поскольку он фактически принуждается к заказу товаров, которые раньше приобретать не планировал.
В соответствии с законодательством, условия договора, ограничивающие права потребителей, говоря юридическим языком, считаются ничтожными. То есть для признания его недействительным даже не надо обращаться в суд, так как в силу закона подобный договор недействителен с момента заключения.
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Новости Беларуси. Нижний предел вне закона. Министерство антимонопольного регулирования и торговли отреагировало на появление минимальных сумм заказа у...
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