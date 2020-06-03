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Подоходный налог с благотворительных сборов для медиков уплачивать не нужно. МНС разъясняет

03.06.2020 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Подоходный налог с перечисленной медикам помощи для борьбы с COVID-19 уплачивать не нужно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве по налогам и сборам дали разъяснения по этому интересующему многих вопросу.

Специалисты обратили внимание, что в данном случае учитывается один важный момент – деньги получены для исполнения поручений по расчетам за определенные товары или услуги.

Подоходный налог с благотворительных сборов для медиков уплачивать не нужно. МНС разъясняет

Подоходный налог с благотворительных сборов для медиков уплачивать не нужно. МНС разъясняет

Согласно Налоговому кодексу, тот, кто их собирает, не обязан предоставлять декларацию в отношении собранных сумм и уплачивать с них налог. Делать это придется, только если средства использовались не по назначению, в том числе на собственные нужды.

О других новостях экономики за 3 июня читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Подоходный налог с перечисленной медикам помощи для борьбы с COVID-19 уплачивать не нужно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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