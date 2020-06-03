Подоходный налог с благотворительных сборов для медиков уплачивать не нужно. МНС разъясняет

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Подоходный налог с перечисленной медикам помощи для борьбы с COVID-19 уплачивать не нужно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве по налогам и сборам дали разъяснения по этому интересующему многих вопросу.

Специалисты обратили внимание, что в данном случае учитывается один важный момент – деньги получены для исполнения поручений по расчетам за определенные товары или услуги.









Согласно Налоговому кодексу, тот, кто их собирает, не обязан предоставлять декларацию в отношении собранных сумм и уплачивать с них налог. Делать это придется, только если средства использовались не по назначению, в том числе на собственные нужды.