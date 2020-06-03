|
Подоходный налог с благотворительных сборов для медиков уплачивать не нужно. МНС разъясняет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Подоходный налог с перечисленной медикам помощи для борьбы с COVID-19 уплачивать не нужно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты обратили внимание, что в данном случае учитывается один важный момент – деньги получены для исполнения поручений по расчетам за определенные товары или услуги.
Согласно Налоговому кодексу, тот, кто их собирает, не обязан предоставлять декларацию в отношении собранных сумм и уплачивать с них налог. Делать это придется, только если средства использовались не по назначению, в том числе на собственные нужды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Подоходный налог с перечисленной медикам помощи для борьбы с COVID-19 уплачивать не нужно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)