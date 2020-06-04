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Светлана Бондарчук впервые нарушила молчание о разводе и сказала, что она думает о Паулине Андреевой

04.06.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы уже рассказывали об истории любви Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Эта пара одна из самых ярких в российском кинематографе, но пиар на своих отношениях они не делают и крайне редко дают интервью на эту тему. До недавнего времени молчала и бывшая жена Федора, которую жалели всей страной после того, как брак с более чем 20-летним стажем распался.

Но на днях Светлана Бондарчук, телеведущая и редактор, пришла в гости к своей подруге Ксении Собчак. И в искреннем интервью разрешила затронуть болезненную тему. Она прокомментировала отношения Федора и Паулины, а также рассказала о своем отношении к избраннице бывшего супруга.

— Я не раз восхищалась ее красотой, — сказала Светлана Бондарчук. — Однажды я была на спектакле Суркова «Околоноля» в МХТ и увидела ее на сцене в латексном костюме. Я тогда не знала, кто она, но Паулина произвела на меня смертельное впечатление. Она так органично смотрелась в этом латексном костюме, ей вообще идет раздеваться, показывать фигуру — настолько она красива. Помню, как подумала тогда: «Наконец-то красивая актриса появилась». Я, кстати, первая пришла к Феде (мы еще жили вместе) и сказала ему об этом, показала ее. Теперь эта красивая актриса — его красивая жена.

Светлана призналась, что день свадьбы Федора с Паулиной был для нее очень сложным. Не столько из-за самого торжества, о котором писали светские хроники, сколько из-за слов, сказанных общими знакомыми и бывшими друзьями семьи.

(Прим. редакции: продюсер Александр Роднянский в день свадьбы Федора и Паулины написал: «Я дико рад за Федора, никогда не видел его таким счастливым… Могу сказать точно: встреча с Паулиной изменила его. И всю его жизнь. К лучшему. Пользуясь кинематографической терминологией: произошел переход из черно-белой в цветную жизнь).

— Меня очень расстроило, что сделал Роднянский, когда он написал чудовищный пост у себя в Instagram. Это было чудовищной глупостью, — заявила Светлана. — У нас с Федей было не черно-белое кино, у нас была яркая, красивая жизнь. Мы, может, не самые близкие друзья с Александром, но все-таки много лет знакомы. И уж так прямолинейно говорить про неинтересную, скучную жизнь. Про то, что вот — случилось чудо, пришел человек, который раскрасил… Ну пусть… Она действительно раскрасила.

Светлана Бондарчук рассказала, что считает Федора и Паулину на редкость красивой парой и сама выбирала фото с их свадьбы для обложки издания, где она работает — „выбрала самый красивый кадр“:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от дни рождения звезд

 
 
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Светлана разоткровенничалась в интервью с подругой Ксенией Собчак. Она сказала, что думает о новой избраннице бывшего мужа и отношениях, которые их связывают.
 
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