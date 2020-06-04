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Три банка, где можно взять кредит на дом, дачу или участок

04.06.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отпуск в этом сезоне белорусам, вероятно, придется провести дома. Для тех, кто задумывается о покупке или строительстве своего дома или дачи, FINANCE.TUT.BY решил узнать, в каких банках можно получить специализированный кредит, и что для этого нужно.


Фото: Wynand van Poortvliet, unsplash.com

Мы рассматривали только целевые кредиты на покупку и строительство домов, дач и участков. Не включены в обзор потребительские кредиты на большие суммы, а также партнёрские программы банков.

Кредит на покупку или строительство интересующей нас недвижимости выдают три банка: Беларусбанк, Белинвестбанк и БПС-Сбербанк.

Банк, кредит

Цель кредита

Ставка, срок, максимальная сумма, обеспечение

Беларусбанк,

Кредит «СТРОЙДОМ»

Строительство домокомплекта, строительство дома для сезонного и временного проживания (дачи, садового домика)

13,61% (СР+5,61%); 12 лет; до 70 тыс BYN; поручительство

Белинвестбанк,

На финансирование недвижимости

Строительство и приобретение садового домика, гаража, земельного участка, незавершенного законсервированного капитального строения

13,61% (СКО*1,561, но не ниже 13,61%); 10 лет; в пределах платежеспособности, собственное участие не менее 10%; поручительство (дополнительно залог);

БПС-Сбербанк,

Новоселье со Сбербанком

При обретение одноквартирных (индивидуальных) жилых домов (долей, частей), незавершенных строительством законсервированных индивидуальных жилых домов, земельных участков, садовых домиков (дач) в садоводческом товариществе; строительство одноквартирных (индивидуальных) жилых домов

19,99% (СР+11,99%); до 240 месяцев; от 5 тыс BYN, в пределах платежеспособности, собственное участие 10−30% в зависимости от обеспечения; на выбор: поручительство, гарантийный депозит, залог или их сочетание

Банк, кредит

Цель кредита; ставка, срок, максимальная сумма, обеспечение

Беларусбанк,

Кредит «СТРОЙДОМ»

Строительство домокомплекта, строительство дома для сезонного и временного проживания (дачи, садового домика);

13,61% (СР+5,61%); 12 лет; до 70 тыс BYN; поручительство

Белинвестбанк,

На финансирование недвижимости

Строительство и приобретение садового домика, гаража, земельного участка, незавершенного законсервированного капитального строения;

13,61% (СКО*1,561, но не ниже 13,61%); 10 лет; в пределах платежеспособности, собственное участие не менее 10%; поручительство (дополнительно залог)

БПС-Сбербанк,

Новоселье со Сбербанком

При обретение одноквартирных (индивидуальных) жилых домов (долей, частей), незавершенных строительством законсервированных индивидуальных жилых домов, земельных участков, садовых домиков (дач) в садоводческом товариществе; строительство одноквартирных (индивидуальных) жилых домов;

19,99% (СР+11,99%); до 240 месяцев; от 5 тыс BYN, в пределах платежеспособности, собственное участие 10−30% в зависимости от обеспечения; на выбор: поручительство, гарантийный депозит, залог или их сочетание

Подробнее по условиям

  • Самые выгодные ставки — в Беларусбанке и Белинвестбанке (13,61%), а самой дорогой кредит в БПС-Сбербанке (19,99%);
  • Обратите внимание на важную особенность: ставки по всем кредитам являются плавающими и зависят либо от ставки рефинансирование, либо от ставки овернайт. При этом плавающая ставка по кредиту Белинвестбанка не может снижаться ниже той, которая была на момент заключения договора. Сегодня это 13,61%;
  • Только Беларусбанк ограничивает сумму кредита 70 тысячами рублей, в Белинвестбанке и БПС-Сбербанке сумма кредита будет зависеть только от платежеспособности заявителя;
  • Доля собственного участия в финансировании дома, дачи или участка составит от 0 до 30% от стоимости объекта. Без собственных накоплений можно получить кредит в Беларусбанке;
  • Минимальный срок кредитования в Белинвестбанке (10 лет), чуть больше — в Беларусбанке (12 лет), а в БПС-Сбербанке срок кредитования равен 20 годам;
  • Обеспечением кредита в каждом из трех банков является поручительство, в некоторых случаях банк может потребовать залог или гарантийный депозит;
  • Беларусбанк выдает кредиты только на строительство недвижимости, два других банка — как на строительство, так и на приобретение;
  • Для получения кредита в одном из банков необходимо будет предоставить документы, подтверждающие сделку. Это может быть справка о членстве в садоводческом или дачном товариществе; документ, удостоверяющий право частной собственности либо право пожизненного наследуемого владения земельным участком; протокол о результатах аукциона и др. Список документов для конкретной сделки советуем уточнять в банке.

Какой доход нужен

Допустим, для покупки или строительства вашего объекта не хватает 40 тысяч рублей. Если оформлять такой кредит на максимальный срок, то вот во сколько он обойдется и вот какие доходы нужны.

Банк

Доходы, чтобы получить 40 тысяч

Платеж в первый месяц и переплата за весь срок

Беларусбанк

1130 рублей

565 рублей, 40 800 рублей за 12 лет

Белинвестбанк

1300 рублей

796 рублей, 27 471 рубль за 10 лет

БПС-Сбербанк

2500 рублей

1002 рублей, 39 646 рублей за 10 лет

Банк

Доходы, чтобы получить 40 тысяч

Платеж в первый месяц и переплата за весь срок

Беларусбанк

1130 рублей

565 рублей, 40 800 рублей за 12 лет

Белинвестбанк

1300 рублей

796 рублей, 27 471 рубль за 10 лет

БПС-Сбербанк

2500 рублей

1002 рублей, 39 646 рублей за 10 лет

Дешевле всего обойдется кредит в Белинвестбанке. Кредит Беларусбанка рассчитан на полный срок 12 лет, при этом банк не запрещает досрочное погашение кредита. Таким образом, сумма переплаты может быть уменьшена.

 
 
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Отпуск в этом сезоне белорусам, вероятно, придется провести дома.
 
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