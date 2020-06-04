Три банка, где можно взять кредит на дом, дачу или участок

Отпуск в этом сезоне белорусам, вероятно, придется провести дома. Для тех, кто задумывается о покупке или строительстве своего дома или дачи, FINANCE.TUT.BY решил узнать, в каких банках можно получить специализированный кредит, и что для этого нужно.
Мы рассматривали только целевые кредиты на покупку и строительство домов, дач и участков. Не включены в обзор потребительские кредиты на большие суммы, а также партнёрские программы банков.
Строительство домокомплекта, строительство дома для сезонного и временного проживания (дачи, садового домика)
13,61% (СР+5,61%); 12 лет; до 70 тыс BYN; поручительство
Белинвестбанк,
На финансирование недвижимости
Строительство и приобретение садового домика, гаража, земельного участка, незавершенного законсервированного капитального строения
13,61% (СКО*1,561, но не ниже 13,61%); 10 лет; в пределах платежеспособности, собственное участие не менее 10%; поручительство (дополнительно залог);
БПС-Сбербанк,
Новоселье со Сбербанком
При обретение одноквартирных (индивидуальных) жилых домов (долей, частей), незавершенных строительством законсервированных индивидуальных жилых домов, земельных участков, садовых домиков (дач) в садоводческом товариществе; строительство одноквартирных (индивидуальных) жилых домов
19,99% (СР+11,99%); до 240 месяцев; от 5 тыс BYN, в пределах платежеспособности, собственное участие 10−30% в зависимости от обеспечения; на выбор: поручительство, гарантийный депозит, залог или их сочетание
Банк, кредит
Цель кредита; ставка, срок, максимальная сумма, обеспечение
Беларусбанк,
Кредит «СТРОЙДОМ»
Строительство домокомплекта, строительство дома для сезонного и временного проживания (дачи, садового домика);
13,61% (СР+5,61%); 12 лет; до 70 тыс BYN; поручительство
Белинвестбанк,
На финансирование недвижимости
Строительство и приобретение садового домика, гаража, земельного участка, незавершенного законсервированного капитального строения;
13,61% (СКО*1,561, но не ниже 13,61%); 10 лет; в пределах платежеспособности, собственное участие не менее 10%; поручительство (дополнительно залог)
БПС-Сбербанк,
Новоселье со Сбербанком
При обретение одноквартирных (индивидуальных) жилых домов (долей, частей), незавершенных строительством законсервированных индивидуальных жилых домов, земельных участков, садовых домиков (дач) в садоводческом товариществе; строительство одноквартирных (индивидуальных) жилых домов;
19,99% (СР+11,99%); до 240 месяцев; от 5 тыс BYN, в пределах платежеспособности, собственное участие 10−30% в зависимости от обеспечения; на выбор: поручительство, гарантийный депозит, залог или их сочетание
Обратите внимание на важную особенность: ставки по всем кредитам являются плавающими и зависят либо от ставки рефинансирование, либо от ставки овернайт. При этом плавающая ставка по кредиту Белинвестбанка не может снижаться ниже той, которая была на момент заключения договора. Сегодня это 13,61%;
Обеспечением кредита в каждом из трех банков является поручительство, в некоторых случаях банк может потребовать залог или гарантийный депозит;
Беларусбанк выдает кредиты только на строительство недвижимости, два других банка — как на строительство, так и на приобретение;
Для получения кредита в одном из банков необходимо будет предоставить документы, подтверждающие сделку. Это может быть справка о членстве в садоводческом или дачном товариществе; документ, удостоверяющий право частной собственности либо право пожизненного наследуемого владения земельным участком; протокол о результатах аукциона и др. Список документов для конкретной сделки советуем уточнять в банке.
Какой доход нужен
Допустим, для покупки или строительства вашего объекта не хватает 40 тысяч рублей. Если оформлять такой кредит на максимальный срок, то вот во сколько он обойдется и вот какие доходы нужны.
Банк
Доходы, чтобы получить 40 тысяч
Платеж в первый месяц и переплата за весь срок
Беларусбанк
1130 рублей
565 рублей, 40 800 рублей за 12 лет
Белинвестбанк
1300 рублей
796 рублей, 27 471 рубль за 10 лет
БПС-Сбербанк
2500 рублей
1002 рублей, 39 646 рублей за 10 лет
Банк
Доходы, чтобы получить 40 тысяч
Платеж в первый месяц и переплата за весь срок
Беларусбанк
1130 рублей
565 рублей, 40 800 рублей за 12 лет
Белинвестбанк
1300 рублей
796 рублей, 27 471 рубль за 10 лет
БПС-Сбербанк
2500 рублей
1002 рублей, 39 646 рублей за 10 лет
Дешевле всего обойдется кредит в Белинвестбанке. Кредит Беларусбанка рассчитан на полный срок 12 лет, при этом банк не запрещает досрочное погашение кредита. Таким образом, сумма переплаты может быть уменьшена.