Источник материала: Партизан

Минское "Торпедо" объявило о сборе средств и пытается возродить команду для участия в чемпионате Беларуси в сезоне-2021. В официальном аккаунте клуба появилось обращение к болельщикам и всем неравнодушным к команде людям с просьбой о финансовой помощи для возрождения и заявке коллектива во вторую лигу первенства страны.





"Мы звяртаемся да ўсіх неабыякавых да футбольнага клуба "Тарпеда" Мінск, беларускаму футболу і незалежнаму спорту ў нашай краіне. Толькі разам мы можам не даць знікнуць легендзе беларускага футбола, клубу з вялікімі традыцыямі і вялікай гісторыяй.

Падтрымайце нас і ў сезоне-2021 перад вамі паўстане новая аўтазаводская каманда "Тарпеда", таму што больш за ўсё на свеце мы хочам гуляць у футбол і радаваць вас!

Калі ў вас няма магчымасці дапамагчы фінансава, тады вы можаце падзяліцца спасылкай https://molamola.by/cmp/l0r ва ўсіх сацыяльных сетках і месанджараў. Папрасіць сяброў і знаёмых распаўсюдзіць інфармацыю пра збор сродкаў.

Вялікi дзякуй за ўдзел у адраджэнне "Тарпеда"!

СГА "Футбольны клуб «Тарпеда", — гаворыцца ў паведамленні.



