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Белорусские депутаты рассмотрят законопроект о правах инвалидов

04.06.2020 09:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проект закона о правах инвалидов и их социальной интеграции рассмотрят 4 июня депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К его подготовке активно подключали общественность. Новый закон заменит два существующих и будет включать новшества, которые позволят создать условия для более полного вовлечения людей с инвалидностью в жизнь общества.

Белорусские депутаты рассмотрят законопроект о правах инвалидов

На первое чтение также вынесены поправки в законы об индивидуальном учёте в системе социального страхования и о гражданстве Беларуси. Во втором чтении депутаты рассмотрят изменения в работе нотариусов. Кроме того, в повестке заседания ратификация международных договоров. В том числе направленных на развитие сотрудничества в торговле, образовании, борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

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Новости Беларуси. Проект закона о правах инвалидов и их социальной интеграции рассмотрят 4 июня депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24...
 
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