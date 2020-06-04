Белорусские депутаты рассмотрят законопроект о правах инвалидов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проект закона о правах инвалидов и их социальной интеграции рассмотрят 4 июня депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К его подготовке активно подключали общественность. Новый закон заменит два существующих и будет включать новшества, которые позволят создать условия для более полного вовлечения людей с инвалидностью в жизнь общества.





На первое чтение также вынесены поправки в законы об индивидуальном учёте в системе социального страхования и о гражданстве Беларуси. Во втором чтении депутаты рассмотрят изменения в работе нотариусов. Кроме того, в повестке заседания – ратификация международных договоров. В том числе направленных на развитие сотрудничества в торговле, образовании, борьбе с незаконным оборотом наркотиков.