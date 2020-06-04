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Увеличили площади для возделывания в два раза. Сев гречихи завершается в Могилёвской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилёвской области завершают сев гречихи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этой культуре аграрии региона уделили особое внимание – площади под её возделывание увеличили в два раза. Хозяйства области ожидают получить увесистый урожай гречки – около 8 тысяч тонн.
Этого достаточно, чтобы не только выполнить госзаказ, но и обеспечить область семенами на следующий сельскохозяйственный сезон. Полевые работы планируют завершить уже 5 июня.
Виктор Витковский, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилёвского
Собственные потребности в гречке Беларусь закрывает примерно наполовину – недостающее импортируется из России. Но весной этого года были временные трудности с поставками. В связи с этим Президент поставил перед сельхозпредприятиями задачу – нарастить производство гречневой крупы.
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Новости Беларуси. В Могилёвской области завершают сев гречихи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой культуре аграрии региона уделили особое...
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