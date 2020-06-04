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Увеличили площади для возделывания в два раза. Сев гречихи завершается в Могилёвской области

04.06.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилёвской области завершают сев гречихи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Увеличили площади для возделывания в два раза. Сев гречихи завершается в Могилёвской области

Этой культуре аграрии региона уделили особое внимание площади под её возделывание увеличили в два раза. Хозяйства области ожидают получить увесистый урожай гречки около 8 тысяч тонн.

Увеличили площади для возделывания в два раза. Сев гречихи завершается в Могилёвской области

Этого достаточно, чтобы не только выполнить госзаказ, но и обеспечить область семенами на следующий сельскохозяйственный сезон. Полевые работы планируют завершить уже 5 июня.

Увеличили площади для возделывания в два раза. Сев гречихи завершается в Могилёвской области

Виктор Витковский, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилёвского
облисполкома:
Сейчас мы приняли все меры: и сорта подобрали, чтобы получить достойный валовый сбор. Если в
прошлом году он составлял около 3 тысяч, то в этом году около 8 тысяч. Чуть ли не в два раза увеличим сев гречихи. Обеспечим продовольственную безопасность области. И также можем продать за пределы.

Увеличили площади для возделывания в два раза. Сев гречихи завершается в Могилёвской области

Собственные потребности в гречке Беларусь закрывает примерно наполовину – недостающее импортируется из России. Но весной этого года были временные трудности с поставками. В связи с этим Президент поставил перед сельхозпредприятиями задачу нарастить производство гречневой крупы. 

Люди в материале: Виктор Витковский

 
 
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Новости Беларуси. В Могилёвской области завершают сев гречихи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Этой культуре аграрии региона уделили особое...
 
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