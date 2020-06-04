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Украина готовится возобновить авиасообщение с 15 июня

04.06.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Страны всего мира продолжают ослаблять карантин. Так, в Украине 5 июня к привычной работе вернутся заведения общепита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого же дня на открытом воздухе можно проводить религиозные мероприятия, соблюдая при этом дистанцию в 1,5 м. 

Украина готовится возобновить авиасообщение с 15 июня

Кабинет министров Украины также предложил восстановить внутренние и международные авиаперевозки в стране. Аэропорт «Киев» («Жуляны») уже сообщил о готовности принимать авиарейсы с 15 июня. Возобновить полёты в Киев готовы как минимум три компании, в том числе и «Белавиа».

Украина готовится возобновить авиасообщение с 15 июня

Напомним, карантин в Украине продолжается уже третий месяц, две недели назад его сделали адаптивным – с возможностью ослабления по регионам.

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Новости Украины. Страны всего мира продолжают ослаблять карантин. Так, в Украине 5 июня к привычной работе вернутся заведения общепита, сообщили в программе...
 
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