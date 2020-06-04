ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь упростит процедуру получения гражданства

04.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Беларусь упростит процедуру получения гражданства

Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении поправки в закон о гражданстве Республики Беларусь. В частности, срок, в течение которого человек должен непрерывно проживать в нашей стране, сокращается с 7 до 5 лет, сообщает sb.by.

Предусматривается ввести принцип учета наилучших интересов ребенка при принятии решений в отношении детей по вопросам гражданства. Упрощенный порядок приобретения белорусского гражданства планируется предоставить иностранцам, которые получают в стране профессиональное образование.

Льготным порядком получения гражданства смогут воспользоваться и те, кто получил в Беларуси высшее образование и работает в стране не менее трех лет. Предполагается, что упрощенный порядок распространят на иностранцев, которые состоят в браке с белорусами не менее трех лет, имеют детей — граждан Беларуси. Еще одно новшество касается восстановления в гражданстве в упрощенном порядке лиц, достигших 18-летнего возраста, вернувшихся на постоянное проживание в Беларусь.

Поправки предусматривают также, что утрачивать белорусское гражданство будут лица, которые участвовали в террористической или другой экстремистской деятельности с причинением тяжкого вреда интересам Беларуси. Но планируется, что это будет распространяться только на тех, кто приобрел гражданство не по рождению.

Представляя законопроект, первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич отметил:

— Предлагаемые дополнения и изменения помогут повысить привлекательность страны и в перспективе оказать благоприятное воздействие на формирование и развитие национального человеческого капитала, создать равные условия для несовершеннолетних в части реализации права на приобретение гражданства Республики Беларусь и обеспечить эффективное противодействие возникающим рискам и угрозам национальной безопасности в части незаконной миграции.

sb.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении поправки в закон о гражданстве Республики Беларусь. В частности, срок, в течение которого человек должен...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лето спасателей пройдет с заботой о детях и стариках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика