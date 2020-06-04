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Беларусь упростит процедуру получения гражданства
04.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении поправки в закон о гражданстве Республики Беларусь. В частности, срок, в течение которого человек должен непрерывно проживать в нашей стране, сокращается с 7 до 5 лет, сообщает
Предусматривается ввести принцип учета наилучших интересов ребенка при принятии решений в отношении детей по вопросам гражданства. Упрощенный порядок приобретения белорусского гражданства планируется предоставить иностранцам, которые получают в стране профессиональное образование.
Льготным порядком
Поправки предусматривают также, что утрачивать белорусское гражданство будут лица, которые участвовали в террористической или другой экстремистской деятельности с причинением тяжкого вреда интересам Беларуси. Но планируется, что это будет распространяться только на тех, кто приобрел гражданство не по рождению.
Представляя законопроект, первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич отметил:
— Предлагаемые дополнения и изменения помогут повысить привлекательность страны и в перспективе оказать благоприятное воздействие на формирование и развитие национального человеческого капитала, создать равные условия для несовершеннолетних в части реализации права на приобретение гражданства Республики Беларусь и обеспечить эффективное противодействие возникающим рискам и угрозам национальной безопасности в части незаконной миграции.
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Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении поправки в закон о гражданстве Республики Беларусь. В частности, срок, в течение которого человек должен...
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