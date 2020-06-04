Беларусь упростит процедуру получения гражданства

Источник материала: Вороновская газета





Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении поправки в закон о гражданстве Республики Беларусь. В частности, срок, в течение которого человек должен непрерывно проживать в нашей стране, сокращается с 7 до 5 лет, сообщает sb.by.

Предусматривается ввести принцип учета наилучших интересов ребенка при принятии решений в отношении детей по вопросам гражданства. Упрощенный порядок приобретения белорусского гражданства планируется предоставить иностранцам, которые получают в стране профессиональное образование.

Льготным порядком получения гражданства смогут воспользоваться и те, кто получил в Беларуси высшее образование и работает в стране не менее трех лет. Предполагается, что упрощенный порядок распространят на иностранцев, которые состоят в браке с белорусами не менее трех лет, имеют детей — граждан Беларуси. Еще одно новшество касается восстановления в гражданстве в упрощенном порядке лиц, достигших 18-летнего возраста, вернувшихся на постоянное проживание в Беларусь.

Поправки предусматривают также, что утрачивать белорусское гражданство будут лица, которые участвовали в террористической или другой экстремистской деятельности с причинением тяжкого вреда интересам Беларуси. Но планируется, что это будет распространяться только на тех, кто приобрел гражданство не по рождению.

Представляя законопроект, первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич отметил:

— Предлагаемые дополнения и изменения помогут повысить привлекательность страны и в перспективе оказать благоприятное воздействие на формирование и развитие национального человеческого капитала, создать равные условия для несовершеннолетних в части реализации права на приобретение гражданства Республики Беларусь и обеспечить эффективное противодействие возникающим рискам и угрозам национальной безопасности в части незаконной миграции.

sb.by