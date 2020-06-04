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Паритетбанк ввел лимит на расчеты по картам
Источник материала: Партизан
Паритетбанк сообщает, что вводит ограничения на безналичные платежи.
В частности, вводится суточный лимит в размере 50 тыс. белорусских рублей на безналичные операции с использованием банковских платежных карточек в системе Интернет-банкинг и устройствах самообслуживания.
Как сообщалось, владельцем Паритетбанка с недавних пор является семья бизнесмена Михаила Гуцериева.
В апреле 2020 года компания Саида Гуцериева Beristore Holdings Limited приобрела госпакет акций ОАО «Паритетбанк» в размере 99,83% уставного фонда.
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Паритетбанк сообщает, что вводит ограничения на безналичные платежи.
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