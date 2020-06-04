«Это методы братков из 90-х». Ермошина обратилась в СК с просьбой рассмотреть действия Тихановского

Источник материала: Tut.by

Во время заседания ЦИК 4 июня Лидия Ермошина выступила с эмоциональной речью, выразив свое отношение к пикетам по сбору подписей за Тихановскую. Ермошина рассказала, что подала в Следственный комитет заявление, в котором просит рассмотреть действия блогера на пикетах по сбору подписей. В частности, на одном из пикетов был вывешен плакат с оскорбительным прозвищем главы ЦИК и словом «Прихлопнуть». Приводим речь Лидии Ермошиной без сокращений.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Наших граждан вводят в заблуждение подобные политики и борцы. Они уверены, что сейчас такая атмосфера, когда легитимно можно выходить на митинги в любое место, где пожелает новоявленный борец, и выражать свой протест. Это абсолютная неправда. Я, кстати, вчера прослушала интервью господина Статкевича «Белсату» , где он это говорит открытым текстом. Он не говорит, что мы собираем подписи, нет, он говорит: мы выходим на митинги — и вы должны выходить на митинги. Он говорит, что господин Тихановский его пригласил в тур по Беларуси для проведения митингов. Ни слова не говорится о сборе подписей, никто не говорит о пикете по сбору подписей, нет таких намерений даже. И это общественные массовые мероприятия, которые проводятся с нарушением законодательства — потому что пикет по сбору подписей может заниматься только сбором подписей и ничем другим. Конечно, он не может быть безмолвным, потому что люди подходят, они интересуются потенциальным кандидатом, разумеется, они имеют право и высказать сборщику подписей свое мнение, сказать «Нет, не хочу» или, наоборот, сказать «Да», могут задать вопросы.

А что мы видим? Мы видим пикеты, где о кандидате потенциальном почти ничего нет, все остальное — это агитация против конкретного определенного лица, причем злобная, клеветническая, оскорбительная. Более того, там есть прямые угрозы даже мне. Пожалуйста, это я говорю для тех, кто считает эти пикеты мирными. Что означает надпись на пикете госпожи Тихановской со словами «Прихлопнуть» — ну и далее оскорбительное прозвище меня? Прихлопнуть — синоним слова «убить», «уничтожить». Это угроза, прямая угроза, которая уже написана на пикете по сбору подписей. Это мирный пикет? Что означает выступление господина Тихановского в Могилеве 27 мая, цитирую из интернет-ресурсов: «Мы скоро собираемся в Шклов, в Александрию, хоть там никто и не живет», — но это понятно, имеется в виду резиденция. «И возле дома Лидии Ермошиной в Минске будет замечательный пикет тоже, заодно в гости зайдем, это мы можем». Зайдем в гости к человеку, который не ждет, не приглашал, а если зайдем — как, принудительно? Это уже вторжение в жилище, это угроза действием в связи с исполнением мной профессиональных обязанностей. Более того, далее осуществляется подготовка к пикету, они дают объявление в рамках блога: кто на пикет к дому Лидии Ермошиной, собирайтесь, записывайтесь, мы пойдем. То есть маленькая улочка, соседи — бизнесмены, ни одного чиновника, а также посол иностранной державы. И вот к ним является эта орда. Где безопасность жилища, где спокойствие граждан? Это мирные пикеты по сбору подписей? Граждане, одумайтесь! Подписанты, которые поддерживают указанное лицо. Или для того, чтобы пикет был признан немирным, меня действительно надо «прихлопнуть», посетив меня в гостях? Так вот, я подготовила ходатайство в Следственный комитет, где прошу рассмотреть действия господина Тихановского, его инициативной группы. Но в данный момент это говорится о конкретном лице. Не укладываются ли его действия в ст. 191 Уголовного кодекса, в которой говорится о воспрепятствовании проведению выборов, воспрепятствовании работе ЦИК, в том числе путем угроз? Я как конкретное физическое лицо, как гражданин и должностное лицо вижу угрозу в связи с выполнением профессиональных обязанностей. Причем угроза не просто, она реальная, к ней готовятся. Поэтому я попросила Следственный комитет проверить, дать свою правовую оценку и, при необходимости, естественно привлечь данное лицо к уголовной ответственности. Вот еще несколько слов о мирных пикетах, дорогие дамы и господа и все остальные подписанты.

Кстати, подписанты, возмутившиеся оскорбительными выражения в отношении женщин. А вы что, забыли, что до этого, буквально в начале своей «пикетной» деятельности, господин Тихановский тоже сообщил, что наша страна не готова избрать женщину президентом. Так где письма в СИЗО? Где акции? Где та акция? Где вообще ваша защита, госпожи феминистки, меня, пожилой женщины, от посягательств? Это методы братков из 90-х, у нас никогда не трогали частную жизнь лиц, которые работают в госаппарате и занимаются политикой. Это чисто из арсенала бандитов из 90-х годов, которые, решая вопросы бизнеса, угрожают частной жизни граждан. Вот что это такое. И данное лицо кем-то там рекламируется. В том числе, нашими интернет-ресурсами. Ребята, опомнитесь, ведь революционеры не терпят инакомыслия. После меня к вам придут, когда вы напишете не то, что надо. Поэтому подумайте об объективности, о справедливости и о безопасности нашего общества. Извините меня за частное мнение. К сожалению, я вынуждена была обратиться, чтобы не было никаких кривотолков в отношении мирной-немирной деятельности, в отношении возможности что-то делать на пикетах по сбору подписей, а чего нельзя, — сказала Лидия Ермошина.