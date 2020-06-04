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"Лукашенко плохой", а сами живут во дворцах... Президент про 80-летнюю женщину в Гродно

04.06.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься только внутри страны и самим белорусским народом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по обсуждению нового состава правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Лукашенко плохой", а сами живут во дворцах... Президент про 80-летнюю женщину в Гродно

"Как зеницу ока мы должны беречь нашу независимость и суверенитет. Их экономическая составляющая - зона ответственности нашего правительства. В этой сфере нельзя допустить ни малейшей потери национальных полномочий. Все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься только внутри страны и нами", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил о многих существенных достижениях страны за время независимости, значимых, прорывных проектов, таких, как организация под Минском высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла, реализация космических программ, появление в стране IT-отрасли. В ближайшее время в Беларуси будет запущен первый блок атомной электростанции. "Получим электроэнергию, и не надо страдать, что ее некуда девать будет - народу отдадим, - предложил Президент. - Найдем мы, как снизить стоимость электростанции и тарифов на электроэнергию".

"Мы создали новую IT-отрасль. Мы замахнулись не просто на цифровизацию - на искусственный интеллект. Нас знают и уважают в мире. Мы сделали это и много-много других проектов. А говорят, что мы сидели на месте и не занимались новыми и новейшими технологиями. Можно сказать: я могу больше. Но если можешь больше, то покажи деньги. Где ты возьмешь деньги, чтобы сделать больше?" - добавил Александр Лукашенко.

Очевидны также достижения в освоении космического пространства. "Кто мог подумать (в те годы, когда Беларусь только обрела независимость. - Прим. БЕЛТА), что эта обнищавшая, бедная страна сможет проникнуть в космос и стать в ряд с 20-30 космическими державами? И нас приняли в этот ряд", - констатировал белорусский лидер.

Он также обратил внимание на отечественные разработки в области вооружений и ракетостроения. "Не все было гладко и сладко, но мы сделали это. И сегодня любой, кто посягнет на нашу землю, понимает, что ракета эта залетает в форточку. Это высокоточное оружие. Я ни в коем случае никому не угрожаю. Мы ни на кого не собираемся нападать, но имеем все для того, чтобы защитить свою страну, - подчеркнул Президент. - Это ответ тем, кто думает, что мы тут закостенели и ничем не занимаемся".

"Лукашенко плохой", а сами живут во дворцах... Президент про 80-летнюю женщину в Гродно

Тем не менее есть категория людей, которые не видят или не хотят видеть достижений Беларуси. "Они становятся в очередь, где-то кто-то кричит, демонстрирует что-то и так далее. Правда, на некоторых посмотрели в Гродно, так они хорошо устроились. "Лукашенко плохой", а сами живут во дворцах. Какая-то 80-летняя женщина кричала, орала. Прислали мне фотографию: особняк сына и ее особняк на одной площадке. Чего тебе не хватает?" - сказал Президент.

"Мы создали свою страну, где могут жить наши дети. Сегодня тот момент, когда ее надо отстоять, защитить. Вы видите, что нас на части разрывают, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Некоторые думают: вот сейчас с неба все свалится. Смотрите, чтобы в Сирию не поехали воевать и в Ливию. И не дай бог за свои куски земли придется воевать, отстаивая их. Хочу обратить внимание некоторых белорусов на это. Любые решения мы должны принимать здесь, в интересах белорусского народа, и у нас есть все возможности для этого".

 
Теги: Гродно
 
 
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  Все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься только внутри страны и самим белорусским народом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко...
 
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