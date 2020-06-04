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Мать обругала популярную певицу за чересчур откровенные снимки

04.06.2020 14:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мать обругала популярную певицу за чересчур откровенные снимки

Популярная британская певица Ли-Энн Пиннок опубликовала в соцсетях серию фото топлес и получила за это выговор от матери. Об этом рассказывает Mirror.

Исполнительница позагорала в купальнице собственного бренда In'A'Seashell. На опубликованных в Instagram снимках на Пиннок нет верхней части бикини. Обнаженную грудь девушка прикрывает рукой.

Поклонники оценили снимки певицы и оставили множество восторженных комментариев. Но родственники отнеслись к фотографиям иначе. Знаменитость рассказала, что мать и старшая сестра назвали опубликованную серию «перебором» и отчитали девушку.

Британка призналась, что комментарии близких ее расстроили. Но Пиннок обратила внимание, что многие известные женщины размещают куда более откровенные снимки.



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Популярная британская певица Ли-Энн Пиннок опубликовала в соцсетях серию фото топлес и получила за это выговор от матери. Об этом рассказывает Mirror....
 
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