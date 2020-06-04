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Мать обругала популярную певицу за чересчур откровенные снимки
Источник материала: ОНТ
Популярная британская певица Ли-Энн Пиннок
Исполнительница позагорала в купальнице собственного бренда In'A'Seashell. На опубликованных в Instagram снимках на Пиннок нет верхней части бикини. Обнаженную грудь девушка прикрывает рукой.
Поклонники оценили снимки певицы и оставили множество восторженных комментариев. Но родственники отнеслись к фотографиям иначе. Знаменитость рассказала, что мать и старшая сестра назвали опубликованную серию «перебором» и отчитали девушку.
Британка призналась, что комментарии близких ее расстроили. Но Пиннок обратила внимание, что многие известные женщины размещают куда более откровенные снимки.
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Популярная британская певица Ли-Энн Пиннок опубликовала в соцсетях серию фото топлес и получила за это выговор от матери. Об этом рассказывает Mirror....
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