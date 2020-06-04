Депутаты приняли в первом чтении поправки об упрощении получения белорусского гражданства

Источник материала: Виртуальный Брест

Депутаты Палаты представителей приняли сегодня в первом чтении поправки в закон о гражданстве Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.





Планируется сократить с семи до пяти лет срок непрерывного проживания, необходимого иностранцу для обращения с ходатайством о приеме в белорусское гражданство. Расширяется круг лиц, которые смогут претендовать на то, чтобы получить гражданство в льготном порядке. Речь идет о тех, кто получил в Беларуси высшее образование и работает в стране не менее трех лет. Предполагается, что упрощенный порядок распространят на иностранцев, которые состоят в браке с белорусами не менее трех лет, имеют детей - граждан Беларуси.

Еще одно новшество касается восстановления в гражданстве. Люди, достигшие 18-летнего возраста и вернувшиеся на постоянное проживание в Беларусь, смогут сделать это в упрощенном порядке, без выхода из имеющегося иностранного гражданства.

Поправки предусматривают также, что утрачивать белорусское гражданство будут лица, которые участвовали в террористической или другой экстремистской деятельности с причинением тяжкого вреда интересам Беларуси. При этом планируется, что это будет распространяться только на тех, кто приобрел гражданство не по рождению. Расширен перечень оснований для отказа в прекращении белорусского гражданства. Авторы законопроекта предлагают распространить это не только на обвиняемых, но и на подозреваемых по уголовным делам. Это позволит исключить ситуации, когда человек, будучи под следствием, подает на отказ в гражданстве, чтобы избежать наказания.