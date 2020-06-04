24 июня 2020 года в УЗ «Смолевичская ЦРБ» проводится День донора на платной основе.
Запись по тел.: 29-659, Велком 392-92-23.
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День донора
04.06.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
24 июня 2020 года в УЗ «Смолевичская ЦРБ» проводится День донора на платной основе.
Запись по тел.: 29-659, Велком 392-92-23.
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24 июня 2020 года в УЗ «Смолевичская ЦРБ» проводится День донора на платной основе. Запись по тел.: 29-659, Велком 392-92-23. Сообщение День донора появились сначала на...
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