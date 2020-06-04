Елена Щербинская / кадр из видеострима​





Как передает телеканал "Белсат", это журналистка-фрилансер Елена Щербинская и оператор Алесь Борозенко.





"Нам сказали ехать за машиной ГАИ в РОВД, так как в отношении нас ведется административное дело. С ними было еще два омоновца. Они меня отдельно забрали", — успела рассказать журналистка.





На настоящий момент телефон Щербинской выключен, а Борозенко не поднимает трубку.