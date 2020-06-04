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Журналистов "Белсата" задержали в Бобруйске после стрима с пикета Тихановской

04.06.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На выезде из Бобруйска задержали журналистов, которые вели стрим с избирательного пикета Светланы Тихановской.


Елена Щербинская / кадр из видеострима​

Как передает телеканал "Белсат", это журналистка-фрилансер Елена Щербинская и оператор Алесь Борозенко. 

"Нам сказали ехать за машиной ГАИ в РОВД, так как в отношении нас ведется административное дело. С ними было еще два омоновца. Они меня отдельно забрали", — успела рассказать журналистка.

На настоящий момент телефон Щербинской выключен, а Борозенко не поднимает трубку.
 
 
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На выезде из Бобруйска задержали журналистов, которые вели стрим с избирательного пикета Светланы Тихановской.
 
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