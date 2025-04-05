«Выручка доходила до 500 тысяч BYN в месяц». Два предпринимателя объединились, чтобы решить проблему бизнеса с поиском нормальных подрядчиков

Источник материала: ProBusiness



Сергей Жушма (слева), Антон Сергеев (справа)

В одном из международных бизнес-сообществ познакомились два белорусских предпринимателя — Сергей Жушма и Антон Сергеев. У каждого за плечами был свой опыт: Антон — владелец крупнейшей в Беларуси оптовой b2b-площадки «Белоптовик», а Сергей — основатель автосервиса. Третьим участником их команды стал Эдуард Козлов, взявший на себя IT-разработку. Вместе они создали сервис B2B-tradehub.by , который помогает бизнесу находить проверенных исполнителей услуг. В интервью «Про бизнес» они рассказали, почему считают, что будущее — за услугами, а не товарами, и как зарабатывать в эпоху жесткой конкуренции.

«Если вы сами не занимаетесь производством, то заходить в товарный бизнес с нуля крайне сложно»

Антон Сергеев:

— Я начинал с розничной торговли — у меня был магазин «Монетка.бел», но мне не хватало поставщика, который отгружал бы товары, уже не говоря о том, что у этих товаров будет описание и картинка. Из-за этой проблемы я открыл «Белоптовик», чтобы решить эту боль для предпринимателей. В результате я продал магазин почти бесплатно, но человек, который купил магазин, стал закупать товары на «Белоптовике» — фактически он стал моим первым клиентом. Главная проблема, которую мы решаем — удобная покупка товара оптом. За больше, чем 10 лет работы мы выросли до 50 тысяч посещений на сайте, причем около 80% — это b2b-клиенты. Сейчас на «Белоптовике» размещено 40 тысяч товаров, а наша цель до конца года — дорасти до 500 тысяч. Технически мы уже можем это сделать. Постоянных клиентов у нас 200−300. Ежемесячная выручка «Белоптовика» около 50 тысяч BYN. Мы сейчас меняем модель и немного просели по причине экспериментов. Ранее выручка доходила до 500 тысяч BYN, но со временем шла на спад. На маркетинг мы ежемесячно тратим около 1000 BYN, главный инструмент — это реклама в Google и Яндекс, та как ЦА — это b2b-клиенты и другие инструменты для нас не сильно релевантны. Также большую роль играет личное общение и живые продажи, так как это оптовые поставки, поэтому часто приходится посещать выставки, искать новые контакты.





Бизнес мы начинали с будущей супругой. Тогда мы еще только встречались, и сам бы я, наверное, не начал бы свое дело. Она была бухгалтером, а я боялся лезть в бухгалтерию, потому что вообще в ней не разбирался. Жена меня во всем поддерживала. Теперь я уверенно могу сказать, что жена — это самая главная опора и поддержка, которая помогает расти.

К слову, первые большие деньги в товарном бизнесе я заработал на спиннерах — был первым, кто привез их в Беларусь во время хайпа. Тогда мне казалось, что я схватил Бога за бороду… При этом успел еще и вовремя отойти от этих продаж, а другие остались с неликвидным товаром.

Могу сказать, что сейчас, если вы сами не занимаетесь производством, заходить в товарный бизнес с нуля крайне сложно. В первую очередь, это связано с тем, что вы будете проигрывать россиянам, которые продают через Wildberries. Белорусские компании на маркетплейсах вынуждены конкурировать с российскими продавцами из льготных территорий, где налоги составляют всего 1−3%. Мы также продаем на Wildberries, хотя это не основное направление нашей деятельности, а возможность реализовать остатки товаров. Самый продаваемый товар на Wildberries у нас — кулоны-сердечки с фото, около 50 в день, маржинальность 300%. Но Wildberries забирает около 200%, они получают львиную долю дохода. Также сейчас хорошо идут спасательные жилеты. Самые доходные товары — те, которые не подпадают под постановление № 713 .

«Для роста необходимо искать людей, которые лучше тебя, чтобы делегировать обязанности»

Сергей Жушма:

— Сейчас очень много предпринимателей работает в серую на оптовых рынках. С одной стороны, это, конечно, плохо, так как создает нечестную конкуренцию. С другой стороны, это возможность для начинающих предпринимателей стартовать, как говорится, хоть таким образом. Если человек хочет попробовать открыть бизнес, это не повод сразу бежать оформлять ООО. Для начала нужно посмотреть, будет ли его товар вообще продаваться.





За время моего предпринимательства были и успехи, и неудачи. Неудачи случались тогда, когда я хотел, чтобы за меня построили мой же бизнес. Я нанимал топ-менеджеров, но потом приходил к пониманию, что любой предприниматель должен разбираться в базовых вещах: управление, найм, маркетинг, финансы, продажи. Иначе ничего не выйдет. Для роста необходимо искать людей, которые лучше тебя, чтобы делегировать обязанности. Предприниматели не растут, не масштабируются, потому что уверены, что знают и умеют больше других.





До 2019 года я служил в правоохранительных органах. В какой-то момент понял, что хочу большего, хочу делать бизнес. Работа в органах многому научила, но в первую очередь работе с людьми, что крайне важно в бизнесе. Моя первая попытка была не совсем удачной — я попробовал открыть салон самообслуживания для автомобилей, а оказалось, что такая услуга не нужна: если люди хотят сами крутить гайки, они будут крутить их в гараже. Пришлось переформатировать бизнес под классический ремонтный сервис.

«Наш сервис — агрегатор исполнителей и заказчиков услуг, который помогает найти проверенного исполнителя»

Антон Сергеев:

— С Сергеем мы познакомились в чате одного из бизнес-сообществ и решили попробовать создать новый продукт. Наша идея вылилась в B2B-tradehub.by — онлайн-платформу, где компании могут находить исполнителей для различных бизнес-задач. Основная ценность сервиса в том, что он решает проблему поиска проверенных партнеров, фактически — это агрегатор исполнителей и заказчиков услуг.























Найти проверенного исполнителя в короткие сроки бывает сложно, а с помощью нашего сервиса все исполнители имеют прозрачный рейтинг и отзывы. Точно также можно быстро найти заказы для работы. Пока на платформе могут регистрироваться только белорусские юридические лица, но в планах — расширение. Белорусский рынок нам понятен, у нас большое количество связей и контактов, да и сами мы находимся здесь, поэтому и начинать решили отсюда.

Основная проблема — наполнение базы исполнителей, так как для функционирования сервиса должно быть достаточное количество участников. Мы запустились совсем недавно и еще работаем над наполнением. Но с учетом нашего опыта, в том числе и в b2b-сегменте, в скором времени мы выйдем на полную мощность. Клиентов мы привлекаем через e-mail-маркетинг. У нас большие базы данных, и сейчас мы проводим рассылку через специальные сервисы, в частности «Coldy», он помогает избежать блокировок и автоматизировать этот процесс.





У нашего партнера, занимающегося разработкой платформы, уже был прототип схожего по функционалу сервиса, который так и не закончили, мы решили взять его. Как только сервис покажет востребованность от наших будущих пользователей, мы сразу же приступим к внедрению ряда запланированных функций, которые сделают работу платформы максимально удобной и полезной.

На данный момент на платформе уже есть более сотни реальных активных пользователей, которые помогали нам проводить тест имеющегося функционала. В дальнейшем планируется привлечение членов всех белорусских бизнес сообществ, IT-разработчиков, финансовых организаций, представителей крупного бизнеса, МСП (малые и средние предприятия) и прочих.





Для полноценного функционирования платформы, по нашим расчетам, необходимо порядка 1000 пользователей из сфер бизнеса, связанных с оказанием услуг. Благодаря именно такому количеству можно будет «под ключ» закрыть все возможные бизнес- потребности в аутсорсинговых услугах среднестатистического бизнеса.

Возможно, на первый взгляд и не очевидно, но сами поставщики услуг при помощи нашей платформы могут не только находить для себя клиентов, но и сами выступать в роли заказчиков услуг и передавать несвойственные их сфере задачи на аутсорс.