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Выгоды использования VPS в Беларуси

04.06.2020 21:48 — Разное | 21.by  
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Источник материала: 21.by

Выгоды использования VPS в Беларуси

Самый надежный и безопасный способ создать удаленную инфраструктуру в Беларуси — использовать сервис Serverspace. Компания использует модульный ЦОД четвертого поколения, сертифицированный Tier III.

Описание Дата-центра

Аренда сервера в Беларуси от Serverspace пользуется спросом, благодаря модульной системе обеспечена высокая надежность и безопасность хранения данных и обработки информации. Оборудование занимает площадь 3200 м2.

В каждой из 624 серверных стоек подключена система бесперебойного электропитания. Использованы две независимые линии для каждого сервера. Автономную работу в течение 3 суток обеспечивают мощные дизель-генераторы каждый на 2,5 МВт. Резервирование инженерных сетей выполняется по принципу N+1. Связь поддерживается по двум независимым каналам.

Стандарт безопасности дата-центра — ISO 27001. В помещении установлена автоматическая система пожаротушения. Объект находится под охраной 24/7, работает видео-наблюдение, собственная служба компании и подразделение МВД.

Преимущества удаленного сервера в Минске

Использование VDS в Минске обладает рядом экономических, технологических и стратегических преимуществ:

• Виртуальная инфраструктура Serverspace снижает капитальные затраты компании на оснащение собственной серверной, найм специалистов техподдержки и системных инженеров.
• Вам не придется задумываться о модернизации структуры, ремонте и замене устаревших элементов — это делают наши специалисты.
• Стратегическое преимущество, помимо возможности оперативно использовать обновления системы, заключается в гибком масштабировании и быстром изменении конфигурации системы.
• Затраты компании на обновление оборудования отсутствуют, так как Дата-центр берет решение всех технических вопросов на себя.
• Выбор уровня сервиса SLA помогает настраивать услуги под нужды заказчика.
• При использовании удаленного сервиса Serverspace вы не зависите от надежности интернета — уровень доступности виртуальных серверов достигает 99,9%.
• В случае аппаратных сбоев происходит автоматическое восстановление системы благодаря использованию технологии VMware DRS и High Availability.
• Отсутствие единой точки отказа позволяет виртуальному облаку работать при отказе отдельных объектов.

Аренда сервера в Беларуси выгодна, так как услуги Serverspace тарифицируются один раз в 10 минут. Оплата снимается только за реально используемые услуги. Подробно ознакомиться с условиями пользования VDS в Минске вы можете на портале serverspace.by.

 
 
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