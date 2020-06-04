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Выгоды использования VPS в Беларуси
Источник материала: 21.by
Самый надежный и безопасный способ создать удаленную инфраструктуру в Беларуси — использовать сервис Serverspace. Компания использует модульный ЦОД четвертого поколения, сертифицированный Tier III.
Описание Дата-центра
Аренда сервера в Беларуси от Serverspace пользуется спросом, благодаря модульной системе обеспечена высокая надежность и безопасность хранения данных и обработки информации. Оборудование занимает площадь 3200 м2.
В каждой из 624 серверных стоек подключена система бесперебойного электропитания. Использованы две независимые линии для каждого сервера. Автономную работу в течение 3 суток обеспечивают мощные дизель-генераторы каждый на 2,5 МВт. Резервирование инженерных сетей выполняется по принципу N+1. Связь поддерживается по двум независимым каналам.
Стандарт безопасности дата-центра — ISO 27001. В помещении установлена автоматическая система пожаротушения. Объект находится под охраной 24/7, работает видео-наблюдение, собственная служба компании и подразделение МВД.
Преимущества удаленного сервера в Минске
Использование VDS в Минске обладает рядом экономических, технологических и стратегических преимуществ:
• Виртуальная инфраструктура Serverspace снижает капитальные затраты компании на оснащение собственной серверной, найм специалистов техподдержки и системных инженеров.
Аренда сервера в Беларуси выгодна, так как услуги Serverspace тарифицируются один раз в 10 минут. Оплата снимается только за реально используемые услуги. Подробно ознакомиться с условиями пользования VDS в Минске вы можете на портале serverspace.by.
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