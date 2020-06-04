Нового председателя Совета Министров представили коллективу

Источник материала: ОНТ

Уже сегодня новый премьер-министр представлен руководителям госорганов и сотрудникам Аппарата Совета Министров. Роман Головченко поблагодарил главу государства за доверие, отметив, что это аванс, за которым стоит ответственность.

Что касается работы правительства, новый премьер считает, что надо изменить стиль и методы работы. В целом состав Кабмина боеспособный. Тем не менее, недопустимо увязнуть в межведомственных согласованиях. Сейчас нельзя терять время, которое в условиях мирового кризиса и пандемии – главное.

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