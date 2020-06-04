Талисманом Белорусской федерации легкой атлетики стал домовенок в косоворотке

"Знакомьтесь, это Бафик!

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Он милый, добрый, отзывчивый домовенок, а еще он талисман Белорусской федерации легкой атлетики!





Теперь Бафик будет всем нам, нашим спортсменам, тренерам и болельщикам, верным другом, помощником и самым преданным поклонником!





пишет БФЛА в Инстаграме. А еще скоро вы сможете встретиться с ним вживую", —БФЛА в Инстаграме.





Отметим, домовенок Бафик на картинке в русской традиционной одежде — рубашке-косоворотке. "Усходні вучоны — носіць велікарускую вопратку — "падзёўку", "касаваротку" і доўгія боты, барада калматая", — описывал одного из героев в пьесе "Тутэйшыя" Янка Купала.







