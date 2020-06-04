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Талисманом Белорусской федерации легкой атлетики стал домовенок в косоворотке

04.06.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

4 июня на пресс-конференции в Минске был представлен талисман Белорусской федерации легкой атлетики — им стал домовенок по имени Бафик.

"Знакомьтесь, это Бафик!
Он милый, добрый, отзывчивый домовенок, а еще он талисман Белорусской федерации легкой атлетики!

Теперь Бафик будет всем нам, нашим спортсменам, тренерам и болельщикам, верным другом, помощником и самым преданным поклонником!

А еще скоро вы сможете встретиться с ним вживую", — пишет БФЛА в Инстаграме.

Отметим, домовенок Бафик на картинке в русской традиционной одежде — рубашке-косоворотке. "Усходні вучоны — носіць велікарускую вопратку — "падзёўку", "касаваротку" і доўгія боты, барада калматая", — описывал одного из героев в пьесе "Тутэйшыя" Янка Купала.
 
Теги: Минск
 
 
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4 июня на пресс-конференции в Минске был представлен талисман Белорусской федерации легкой атлетики — им стал домовенок по имени Бафик.
 
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