Фотограф-бердвотчер готов часами сидеть в засаде, ради редкой птицы и уникального кадра

Источник материала: Виртуальный Брест

Виталий Некрашевич о птицах может говорить часами – увлеченно и интересно. О том, что в городе можно встретить множество видов пернатых, а не только голубей и ворон, он знает наверняка. Ведь любимое занятие молодого человека – фотоохота. В его объектив попадают обычные грачи и воробьи, а также более редкие поганка малая, горихвостка обыкновенная, мухоловка серая, лунь болотный и многие другие.





Виталий Некрашевич родом из Кобрина. Фотографией увлекся еще в школьные годы, когда учился в спецшколе-интернате для детей с нарушением слуха. Приобрел тогда «мыльницу» и фотографировал природу. Получалось неплохо. Помимо этого, посещал изостудию, где с удовольствием рисовал.

Затем поступил в минский профессионально-технический колледж декоративно-прикладного искусства имени Н.А. Кедышко. Обучался на художника росписи по дереву, а также на художника-учителя. Чтобы углубиться в мир фотографии, посещал курсы в центре творчества детей и молодежи.

После колледжа работал инструктором трудовой терапии в отделении дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста Кобринского ТЦСОН. Потом – социальным работником: ухаживал за людьми с ограниченными возможностями.

В Бресте Виталий Некрашевич живет уже несколько лет, работает на предприятии «Промбрис» ОО «Белорусское общество глухих» измерителем электрофизических параметров. Здесь же встретил свою вторую половинку.





Собеседник Zarya.by признается, что мечтает работать по призванию с людьми с ограниченными возможностями – вести кружки, в том числе по бердвотчингу, чтобы учить окружающих любить природу.

Когда в Бресте орнитолог Юрий Янкевич набирал свою первую группу по бердвотчингу, Виталий записался – не хотел упускать возможность узнать что-то новое.

- До курсов, грубо говоря, я знал только ворон, грачей, воробьев да галок, – смеется Виталий. – По окончании школы бердвотчеров начал встречать все новых и новых пернатых. Даже не думал, что их у нас столько! Я их никогда раньше не замечал.

По словам бердвотчера, он отдал свое предпочтение пернатым, потому что за ними далеко ехать не надо: их много, и они везде. Главное – сосредоточиться, выбрать подходящее место. Например, по маршруту экотропы «Дороги здоровья» можно встретить 25 – 40 видов птиц, если выйти на рассвете. И каждый раз наш герой встречает какую-то новую птичку!





Любимые места фотографа – Брестская крепость, экотропа Сои, парк Воинов-интернационалистов.

- Люблю также Беловежскую пущу. Именно там я встретил красноголового королька – самую маленькую птичку в Европе. Весит она, как несколько монет, всего 4 – 7 граммов, – вспоминает собеседник Zarya.by.

После окончания курсов Виталий Некрашевич стал более внимательным, прочитал множество тематических книг. Кроме этого, знакомился со многими опытными фотографами, которые давали хорошие советы. Он следовал рекомендациям и потихоньку у него всё начало получаться.





– Фотография – это мое хобби. После работы, если на улице хорошая погода, люблю прогуляться с фотоаппаратом часик-другой. А вот в выходные могу пропасть на весь день. Когда выхожу на фотоохоту, не ищу целенаправленно определенную птицу, потому что тогда вообще никакую не найду. Бывает, что встречаю птицу, которую уж точно не ожидаю увидеть. Ты ее не ищешь, а она возникает перед тобой, – рассказывает наш герой.

Гулять с фотоаппаратом, к слову, Виталий может часами. Хоть даются ему прогулки трудно, потому что молодой человек живет с диагнозом ДЦП.





В погоне за хорошим кадром иногда приходится и в «засаде» сидеть. Одежда должна быть не яркая, камуфляжная, чтобы не пугать птиц, отмечает собеседник.

- Хорошо, если в арсенале есть камуфляжная засидка (укрытие для наблюдения за животными, птицами, для подкарауливания зверя, дичи и т.д.). Можно набросать на нее веток, травы, камыша – и практически сольешься с окружающей средой. Сидишь там и ждешь момента. Подходит этот вариант, когда «охотишься» на водоплавающих, – делится секретами Виталий.





– Был момент, когда я «охотился» на фазана. Часа полтора неподвижно сидел в засаде под деревом. Как только поближе подобрался к фазану, он увидел меня и скрылся. Заметил, что этот хитрюга обошел меня и остановился позади. Тогда я быстренько повернулся. Фазан оторопел, и, пока он думал, что делать, я его сфотографировал. Затем птица дала дёру, – с улыбкой вспоминает фотоохотник.

Виталий Некрашевич признается, что зимой подкармливает птиц. Возле дома есть кормушка, куда он периодически насыпает семечки. Прилетают синички, лазоревки, зеленушки. А вот водоплавающих желательно не кормить.

- Больно смотреть, когда люди кормят лебедей, например, хлебом. Он в желудках птиц плохо переваривается, а то и вовсе не переваривается. Лебеди могут умереть. Если хотите покормить, то лучше вареной кашей. И то, если на дворе морозы! А в теплую погоду птицы сами могут о себе позаботиться».









Во время фотоохоты с Виталием порой случаются курьезные происшествия.

– Однажды весной в Беловежской пуще я очень хотел встретить красноголового королька. Прогуливался там несколько часов и наткнулся на дикого кабана. Стал как вкопанный. Кабан тоже был неподвижен, смотрел на меня. Я начал потихоньку давать «заднюю». Благополучно выбрался на остановку, до автобуса оставалось совсем немного времени. Вдруг слышу, что сверху кто-то пищит. Поднимаю голову и вижу – сидит красноголовый королек! Хорошо, что не успел фотоаппарат сложить в сумку. Подловил птичку!

Был однажды случай с Виталием в рыбхозе Пружанского района, куда он поехал со знакомыми. Они ушли немного вперед, а наш герой шел по дорожке и провалился по пояс. Оказалось, это была бобровая постройка: по обе стороны находились домики, а посредине, куда как раз таки и провалился Виталий, – проход между ними. «Еле выбрался, хорошо, что техника не пострадала!» – вспоминает молодой человек.





По словам Виталия Некрашевича, птицы попадают в объектив намного чаще, чем какие-либо другие животные. Однажды фотографу встретилась американская норка. Только он «прицелился», так она быстренько нырнула в воду. К удивлению, не удается и бобра сфотографировать: однажды увидел, но половина его была в воде, на поверхности находилась только мордочка.

– Я мечтаю сфотографировать птицу, которой нет в Беларуси, – говорит Виталий. – А из тех, которые есть в нашей стране – чечевицу, мухоловку-белошейку. Кстати, не так давно последнюю заметили в Бресте на Суворовском мосту. Она, скорее всего, была здесь пролетом. Еще хотел бы сфотографировать золотистую щурку или пчелоедку: кадр этой ярко окрашенной птички у меня есть, но не очень хорошего качества.





Кроме этого – вертлявую камышевку. Это редкая птица в Европе, не так хорошо изученная, как другие. Причина тому – малочисленность вида. Большинство ее популяций находится в Беларуси. На удивление, было сложно сфотографировать соловья: он неплохо прячется. Также мечтаю сфотографировать белую лазоревку (князька). Эта красивая птица живет на Полесье. Осенью и зимой она прячется в камышах, а летом ее еще сложнее заметить. Я видел эту птичку, но не успел снять.

Помимо этого, Виталий мечтает сфотографировать оляпку, которая обитает в Витебской области. Ее еще называют водяным воробьем. Оляпка может погрузиться в ледяную воду даже в 40-градусный мороз, ловко бегать по дну, выискивая при этом корм, а затем выскочить на сушу. Из уточек – свиязь. Кстати, в марте она прилетала в Вычулки, где Виталий сделал фотографию, но птица была очень далеко.





– Одна из моих любимых сов – это самая маленькая сова в Европе воробьиный сычик, который занесен в Красную книгу Беларуси. Она впервые появилась в Бресте в марте этого года и залетела в квартиру. Сотрудники Брестского областного отделения АПК осмотрели ее и выпустили в парке, – рассказывает бердвотчер.

Виталий Некрашевич отмечает, что в этом году планирует выставки в Полоцке, Несвиже, Кобрине. А так полюбоваться работами фотографа-бердвотчера можно в его социальных сетях.

– Я стараюсь через фотографии показать людям красоту, которая нас окружает и которую мы не всегда замечаем, – отмечает фотоохотник. – Вот, например, увидел что-то необычное, красивое, рассказал кому-то и – забыл. А фотография помогает сохранить увиденное. Каждый снимок рассказывает историю. А именно птицы радуют нас не только своей красотой, но и завораживающим пением.







































