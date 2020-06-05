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Солигорский институт проблем ресурсосбережения презентует новую буровую установку
Источник материала: ОНТ
Успешно прошла испытания разработка Солигорского института проблем ресурсосбережения с опытным производством. Это новая мобильная буровая установка грузоподъемностью 140 тонн.
Машина нового поколения с улучшенными характеристиками для нефтегазовой отрасли. Все потенциальные сложности работы известны нефтедобытчикам. Их опыт учли при разработке самоходной буровой установки МБУ-140. Она позволяет производить капитальный ремонт скважин глубиной до шести тысяч метров и бурение до трех тысяч метров. Разработкой нефтепромысловой техники Солигорский институт успешно занимается уже шесть лет.
Новой МБУ-140 гордятся небезосновательно. Узлы, лебедка, мачты и еще целый список оборудования, a это порядка 90% установки – белорусские. Ранее технику для бурения закупали за рубежом. Сейчас, когда с поставками возникли проблемы, солигорчане предложили собственные разработки. И успешно заняли место на рынке, найдя заказчиков в России и других странах СНГ. Специалисты отмечают техническую составляющую. Высота телескопической мачты – 35 метров. Это позволяет использовать бурильные свечи до 19 метров и значительно повысить производительность при бурении и ремонте скважин.
Акцент на безопасность и соответствие особым условиям работы. Эта машина совсем скоро будет передана в эксплуатацию нефтяникам для работы в условиях Западной Сибири. Сейчас Солигорский институт работает над новыми проектами.
В портфеле предприятия кроме нефтепромыслового оборудования – машины для горно-шахтных работ. Такая техника сегодня занята в карьерах отечественного гиганта «Беларуськалия», заменив зарубежные аналоги.
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Успешно прошла испытания разработка Солигорского института проблем ресурсосбережения с опытным производством. Это новая мобильная буровая установка...
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