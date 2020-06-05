Солигорский институт проблем ресурсосбережения презентует новую буровую установку

Источник материала: ОНТ

Успешно прошла испытания разработка Солигорского института проблем ресурсосбережения с опытным производством. Это новая мобильная буровая установка грузоподъемностью 140 тонн.





Машина нового поколения с улучшенными характеристиками для нефтегазовой отрасли. Все потенциальные сложности работы известны нефтедобытчикам. Их опыт учли при разработке самоходной буровой установки МБУ-140. Она позволяет производить капитальный ремонт скважин глубиной до шести тысяч метров и бурение до трех тысяч метров. Разработкой нефтепромысловой техники Солигорский институт успешно занимается уже шесть лет.

Олег Алампиев, заместитель директора по производству бурового и геофизического оборудования Солигорского института проблем ресурсосбережения с опытным производством: «Изготовлены и прошли успешные испытания агрегаты для капитального ремонта грузоподъемностью до 80 тонн, которые успешно эксплуатируются на промыслах "Сургутнефтегаза". Освоено производство буровых насосов повышенной мощности, выпущено на сегодняшний день порядка 40 штук, успешно эксплуатируются в нефтяных компаниях Российской Федерации. Стационарные буровые вышки грузоподъемностью 450 тонн тоже успешно эксплуатируются на газовых промыслах».

Новой МБУ-140 гордятся небезосновательно. Узлы, лебедка, мачты и еще целый список оборудования, a это порядка 90% установки – белорусские. Ранее технику для бурения закупали за рубежом. Сейчас, когда с поставками возникли проблемы, солигорчане предложили собственные разработки. И успешно заняли место на рынке, найдя заказчиков в России и других странах СНГ. Специалисты отмечают техническую составляющую. Высота телескопической мачты – 35 метров. Это позволяет использовать бурильные свечи до 19 метров и значительно повысить производительность при бурении и ремонте скважин.

Геннадий Шейбут, главный конструктор проекта бюро по проектированию бурового и геофизического оборудования Солигорского института проблем ресурсосбережения с опытным производством: «Эта установка представляет собой мобильный агрегат, на котором смонтирована сама буровая установка. Мобильный агрегат хорош тем, что уменьшается время монтажа-демонтажа и переезда от скважины к скважине. Это уменьшает время подготовительных работ и улучшает эффективность работы буровых бригад».

Акцент на безопасность и соответствие особым условиям работы. Эта машина совсем скоро будет передана в эксплуатацию нефтяникам для работы в условиях Западной Сибири. Сейчас Солигорский институт работает над новыми проектами.

Олег Алампиев, заместитель директора по производству бурового и геофизического оборудования Солигорского института проблем ресурсосбережения с опытным производством: «Сегодня в производстве находится более мощная мобильная буровая установка грузоподъемностью 225 тонн. Это целенаправленная программа предприятия на разработку уникального инновационного оборудования для нефтегазового комплекса».

В портфеле предприятия кроме нефтепромыслового оборудования – машины для горно-шахтных работ. Такая техника сегодня занята в карьерах отечественного гиганта «Беларуськалия», заменив зарубежные аналоги.





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