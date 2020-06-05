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Как соцсети смеются и злятся из-за угроз Лукашенко и истерики власти перед выборами: лучшие мемы

05.06.2020 06:48 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчерашний день выдался особенно насыщенным: с третьей попытки на даче у задержанного блогера Сергея Тихановского обнаружили почти миллион долларов (часть денег якобы лежала за диваном); сменилось правительство страны, и теперь оно ассоциируется с силовым блоком; Александр Лукашенко напугал всех расстрелами в других странах, сделал несколько презрительных заявлений в адрес своих соперников; те дипломатично ответили. Ну и, конечно, никто не забыл про «Сашу три процента» – мем, который родился после онлайн-опросов в СМИ, когда кандидат Лукашенко стабильно набирал по 3% голосов. Все это случилось не зря хотя бы потому, что мемов про выборы стало больше. Мы сходили в соцсети и выбрали для вас только лучшее.

Диван Тихановского: там можно найти вообще всё

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