Как соцсети смеются и злятся из-за угроз Лукашенко и истерики власти перед выборами: лучшие мемы

Вчерашний день выдался особенно насыщенным: с третьей попытки на даче у задержанного блогера Сергея Тихановского обнаружили почти миллион долларов (часть денег якобы лежала за диваном); сменилось правительство страны, и теперь оно ассоциируется с силовым блоком; Александр Лукашенко напугал всех расстрелами в других странах, сделал несколько презрительных заявлений в адрес своих соперников; те дипломатично ответили. Ну и, конечно, никто не забыл про «Сашу три процента» – мем, который родился после онлайн-опросов в СМИ, когда кандидат Лукашенко стабильно набирал по 3% голосов. Все это случилось не зря хотя бы потому, что мемов про выборы стало больше. Мы сходили в соцсети и выбрали для вас только лучшее.