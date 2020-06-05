Как соцсети смеются и злятся из-за угроз Лукашенко и истерики власти перед выборами: лучшие мемы

Источник материала: KYKY

Вчерашний день выдался особенно насыщенным: с третьей попытки на даче у задержанного блогера Сергея Тихановского обнаружили почти миллион долларов (часть денег якобы лежала за диваном); сменилось правительство страны, и теперь оно ассоциируется с силовым блоком; Александр Лукашенко напугал всех расстрелами в других странах, сделал несколько презрительных заявлений в адрес своих соперников; те дипломатично ответили . Ну и, конечно, никто не забыл про «Сашу три процента» – мем, который родился после онлайн-опросов в СМИ, когда кандидат Лукашенко стабильно набирал по 3% голосов. Все это случилось не зря хотя бы потому, что мемов про выборы стало больше. Мы сходили в соцсети и выбрали для вас только лучшее.

Диван Тихановского: там можно найти вообще всё

Белорусы сегодня хотя бы вытерли пыль за диванами — Viktar Malishevsky (@malishevsky) June 4, 2020

У Нехты на даче нашли 900.000 каламбуров на фамилию «Лукашенко». — Миша Ильин (@m_for_mixacb) June 4, 2020

официальный Минск отказался от очередного кредита от МВФ, и направил дополнительную группу следователей на дачу Тихановского — Юра (@yurzmg) June 4, 2020

Всё, что нашёл за своим диваном, так это пустую упаковку от презервативов. И ту, наверное, подкинули. — Миша Ильин (@m_for_mixacb) June 4, 2020

При седьмом обыске на даче у Тихановского был найден клитор. — Валь Гадот (@baby_cerber) June 4, 2020

У Галкина на даче нашли 900.000 алых роз. — Миша Ильин (@m_for_mixacb) June 4, 2020

Кадры оперативной съёмки с обыска квартиры Тихановского pic.twitter.com/PmGBNb0Ime — Русофобия в Беларуси (@bela_rusophobia) June 4, 2020