«Говорил, что жертв минимум пять». Подробности жуткого убийства в Лидском районе, в котором подозревают захватившего автобус 17 лет назад





О том, что в Беларуси задержали серийного убийцу, Onliner рассказал брестчанин Александр. По его словам, ужасное убийство в деревне Тарново Лидского района, о котором все говорили в январе, не единственное на счету подозреваемого. И возможно, про эти преступления никто никогда бы и не узнал, если бы не сумка с отрубленными конечностями в Свислочи и один внимательный участковый.