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«Говорил, что жертв минимум пять». Подробности жуткого убийства в Лидском районе, в котором подозревают захватившего автобус 17 лет назад
Источник материала: Lida.Info
О том, что в Беларуси задержали серийного убийцу,
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«Говорил, что жертв минимум пять». Подробности жуткого убийства в Лидском районе, в котором подозревают захватившего автобус 17 лет назад
О том, что в Беларуси задержали серийного убийцу, Onliner рассказал брестчанин Александр. По его словам, ужасное убийство в деревне Тарново Лидского района, о котором...
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