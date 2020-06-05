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«Говорил, что жертв минимум пять». Подробности жуткого убийства в Лидском районе, в котором подозревают захватившего автобус 17 лет назад

05.06.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

«Говорил, что жертв минимум пять». Подробности жуткого убийства в Лидском районе, в котором подозревают захватившего автобус 17 лет назад

О том, что в Беларуси задержали серийного убийцу, Onliner рассказал брестчанин Александр. По его словам, ужасное убийство в деревне Тарново Лидского района, о котором все говорили в январе, не единственное на счету подозреваемого. И возможно, про эти преступления никто никогда бы и не узнал, если бы не сумка с отрубленными конечностями в Свислочи и один внимательный участковый.

 
 
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О том, что в Беларуси задержали серийного убийцу, Onliner рассказал брестчанин Александр. По его словам, ужасное убийство в деревне Тарново Лидского района, о котором...
 
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